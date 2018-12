Putin banha-se de tronco nu nas águas geladas do lago Seliger; Putin caça em tronco nu; Putin pesca em tronco nu; Putin anda a cavalo... de tronco nu; Agora vestido - Putin joga hóquei no gelo; Putin brinca com os cães no meio da neve; Putin levanta pesos no ginásio; Putin passeia de bicicleta (e sem capacete, como se defende por Lisboa). São famosas as fotografias de Vladimir Putin em situações pitorescas, mas parece que há um povo que gosta especialmente de ver o presidente russo 'a fazer coisas': o japonês.

Um calendário para o próximo ano com imagens de Putin tornou-se num verdadeiro campeão de vendas no Japão, destronando mesmo os de celebridades locais, como o ator Kei Tanaka e o campeão olímpico de patinagem Yuzuru hanyu. Quem o confirma é a Loft, a cadeia de lojas de recordações que detém os direitos sobre o calendário que desde que chegou ao mercado, em setembro, não largou o topo da tabela de vendas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E se muitos podem ver aqui uma oportunidade para dar um presente anedótico, outros parecem ter um interesse genuíno na vida do presidente russo, diz a Sora News 24 . Ao que parece, as fotografias de incontida testosterona de Putin parecem fazer sucesso entre os consumidores nipónicos, incluindo muitas mulheres. Este já é o terceiro ano em que um calendário com imagens do presidente russo - como aquelas que se descrevem no início do texto - lidera as vendas no Japão.