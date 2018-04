Pub

"Eu vou continuar a ser criminoso neste país... não desisto deste sonho de ter um país com futuro". Lula nega crimes e denuncia perseguição política e judicial.

Lula da Silva saiu hoje da sede do sindicato metalúrgico onde permanecia desde quinta-feira, depois de ser decretada a sua prisão, para participar numa missa em memória da sua mulher.

Depois da cerimónia, Lula da Silva cumprimentou, um a um, todos aqueles que o acompanharam ao longo dos últimos anos no Sindicato dos Metalúrgicos e no PT. E recordou várias histórias desses tempos.

Depois dos elogios vieram as criticas. Lula arrasou a acusação, as televisões - em particular a Globo - e jornais que o "condenam", os magistrados envolvidos no seu processos e rematou: "Eu não tenho medo deles".

"Sou um construtor de sonhos", afirmou perante as centenas de pessoas que nunca pararam de o aplaudir. "Qual foi o crime que cometi?", questionou Lula da Silva. E de imediato deu a resposta: "Eu apenas sonhei um futuro para o meu país", gritou.

E se é esse o "crime"... prometeu: "eu vou continuar a ser criminoso neste país... não desisto deste sonho".

Eu fico imaginando a tesão da Veja e Globo vendo a fotografia da minha prisão. Vão ter um orgasmo múltiplo

Lula confirmou que vai entregar-se. Porque há "milhões e milhões de Lulas por ai". "Eu sou uma ideia", afirmou. E as ideias não se "travam".

O ex-Presidente do Brasil, Lula da Silva, disse que vai respeitar a ordem de prisão decretada pela justiça brasileira, que o condenou a 12 anos de cadeia por corrupção.

Eu vou atender o mandado deles. (...) Eu vou cumprir o mandado e todos vocês daqui para frente vão virar Lula. A morte de um combatente não para a revolução" disse Lula da Silva, num discurso perante apoiantes seus em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, nas imediações do edifício do Sindicato dos Metalúrgicos, em que reafirmou a sua inocência.

Lula da Silva está em São Bernardo do Campo, no edifício do Sindicato dos Metalúrgicos, desde quinta-feira, após ter sido decretada a sua prisão, pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato.

O ex-Presidente brasileiro foi condenado em duas instâncias da Justiça num processo da Operação Lava Jato em que foi acusado de receber um apartamento de luxo da construtora OAS em troca de favorecer os contratos da empresa com a estatal brasileira Petrobras.

Lula da Silva anunciou que iria terminar o discurso citando uma frase que ouviu de uma criança de 10 anos. "Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera".

Mas não conseguiu. Chorou, foi abraçado por todos os que estavam no palco e levado em ombros pela multidão.

"Eu sou Lula", gritaram os apoiantes. "Vamos todos a Curitiba", prometeram os dirigentes do PT.

Juiz Sergio Moro diz que não tinha razões para adiar ordem de prisão de Lula

O juiz federal brasileiro Sergio Moro, que condenou o ex-Presidente Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro, afirmou não ter razões para adiar a ordem de prisão do antigo chefe de Estado.

Lula da Silva "foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. É preciso executar a sentença. É muito simples. Não vejo nenhuma razão específica para a adiar mais", frisou o magistrado.

O juiz da 13.ª Vara da Justiça Federal de Curitiba falava em entrevista à estação de televisão chinesa CGTN, reproduzida hoje pela imprensa brasileira e citada pela agência de notícias espanhola EFE.

Sergio Moro disse ter recebido o memorando do tribunal de segunda instância que ordenou a prisão do antigo chefe de Estado e que "simplesmente o cumpriu", frisando que "não tinha outra opção a não ser cumprir a ordem".

Na entrevista, o magistrado referiu que não se sente "muito confortável" ao ter de responder a perguntas específicas sobre a condenação de Lula da Silva.

O caso

Os advogados do ex-presidente recorreram para o Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a ordem de prisão e estão também a tentar negociar que Lula fique em São Paulo e não em Curitiba, noticia o Estadão.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil rejeitou na sexta-feira um segundo pedido de 'habeas corpus', apresentado pelos advogados de defesa do ex-Presidente.

Na madrugada de quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) tinha já negado um 'habeas corpus' também apresentado pela defesa de Lula da Silva, que visava evitar a sua prisão antes de se esgotarem os recursos na Justiça.

Anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia também negado um 'habeas corpus' preventivo a Lula da Silva, condenado a 12 anos de prisão e um mês por corrupção passiva e branqueamento de capitais.

Na sequência da decisão do STF, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão de Lula da Silva e deu como prazo as 17:00 de sexta-feira (horário de Brasília, 21:00 em Lisboa), para o ex-Presidente brasileiro se apresentar voluntariamente à Polícia Federal na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, sul do Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva, 72 anos, foi o 35.º Presidente do Brasil (2003-2011).