Bolsonaro em versão paz e amor e Haddad contra o velho PT na segunda volta

Jair Bolsonaro namorou a vitória nas eleições presidenciais do Brasil logo à primeira volta mas ao obter mais de 46% dos votos válidos terá enfrentar ainda mais três semanas de campanha e uma eleição contra Fernando Haddad, que somou 28%. Confirma-se um duelo entre dois candidatos de altíssima rejeição que terão de matar os fantasmas que os perseguem para lutar pelo Palácio do Planalto. O país entra agora numa luta ente polos muito definidos que levou até, com algum humor, à criação de kits emigração, para quem não gosta nem de um nem de outro, e à hashtag #ficatemer, apesar de o ainda presidente da República ser reprovado por quase 90% dos brasileiros.

Para Bolsonaro, "é tempo de dar um passo para o centro e para a direita, não à esquerda". "Não queremos uma Venezuela, não queremos voltar aos 13 anos da mais profunda crise ética, política e económica, queremos unir os casos do governo PT, que jogou os negros contra os brancos, os homossexuais contra os hetero, os nordestinos contra o sul".

Haddad falou em unir o país democrático. "Queremos unir os democratas, os que se preocupam com os pobres, a soberania nacional e a soberania popular". Para o segundo classificado na primeira volta "há muito em jogo em 2018, como nunca houve de 1989 para cá, na segunda volta a nossa arma será o argumento, não termos mais armas, nem termos medo de ser felizes".

O capitão do exército do PSL surgirá nas três semanas de campanha que restam em versão "paz e amor", uma estratégia, aliás, que já vem executando desde a facada ano abdómen sofrida dia 6 de setembro em evento em Juiz de Fora. Refém das declarações radicais proferidas ao longo de décadas na sua condição de deputado de baixo clero, contra as minorias e a favor da tortura, por exemplo - Bolsonaro disse na semana passada em entrevista à TV Record (que quer transformar na sua Fox News) que não era "tão mau assim...".

Em paralelo, vem piscando o olho ao eleitorado nordestino, que no passado também já esteve debaixo da sua mira, para tentar colocar uma lança na maior fortaleza eleitoral do PT. E até aos homossexuais, às mulheres e a outros territórios onde se sente minoritário porque quer conquistar o centro.

O caso de Haddad, do PT, é diferente: vai mudar radicalmente a sua relação com o partido. Com o salvo-conduto ganho ontem, romperá com o velho PT que, para não assustar o seu eleitorado mais fiel, foi poupando na campanha de primeira volta.

Conhecido por ser da ala moderada do partido e por apontar sempre que pode os pecados dos governos do PT, deve erradicar do seu círculo íntimo os barões mais conservadores e fazer-se rodear de técnicos e de jovens. A exceção, claro, é Lula da Silva, que da sua cela de Curitiba continuará a ser o seu mentor e conselheiro. Ao mesmo tempo, lutará para atrair os votos de Ciro Gomes (PDT) e até de Marina Silva (Rede) e de parte dos de Geraldo Alckmin (PSDB) para enfrentar a enorme vantagem do rival.

Na segunda volta, portanto, é provável que ouçamos o improvável: Bolsonaro a defender as minorias e Haddad a atacar as más práticas do PT.

Ciro com Haddad

Ciro entretanto já disse - ou quase disse - quem apoiará. "Agora? Agora vou beber uma cervejinha no bar mas todos sabem que tenho uma luta pela democracia e contra o fascismo, ele não".

Bolsonaro, o visado por Ciro, só não ganhou as eleições à primeira volta pela mesma razão que na anterior Dilma Rousseff (PT) bateu Aécio Neves (PSDB): o nordeste, a única das regiões do Brasil onde Haddad se revelou mais forte, como era esperado. E aquela onde Ciro, que fez carreira no Ceará, foi mais competitivo mas não ao ponto de ultrapassar o candidato do PT, como se chegou a supor.

Dececionantes, Alckmin e Marina terão encerrado as suas pretensões pessoais ao Palácio do Planalto ao perderem eleições pela segunda e pela terceira vez, respetivamente, com votações medíocres.

A eleição decorreu sem incidentes, além das tradicionais avarias nas urnas eletrónicas (mesmo assim uma percentagem ínfima do total) e das habituais detenções de centenas de eleitores apanhados a fazer campanha junto às secções de voto. No final, ouviram-se "vivas" a Bolsonaro, alguns foguetes e buzinas de automóvel - mas tímidas porque os dois campos sabem que ainda vem aí muita luta pela frente.