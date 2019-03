Beto O'Rourke bate recorde de angariação de candidatos

O ex-congressista do Texas está no topo da lista de 14 candidatos que se apresentaram até agora para a disputa da nomeação democrata às eleições presidenciais de 2020, tendo ultrapassado Bernie Sanders, o senador independente dos EUA que concorreu com Hillary Clinton a nomeação do partido em 2016. Segundo a Reuters, O'Rourke obteve 6,1 milhões de dólares (5,4 milhões de euros) em 24 horas, enquanto Sanders angariou 5,9 milhões de dólares (5,2 milhões de euros) em igual período de tempo.



O'Rourke iniciou a campanha presidencial na quinta-feira com um vídeo nas redes sociais e uma visita de três dias a Iowa, onde se realizará a primeira eleição para escolher o candidato democrata às eleições.

O'Rourke ganhou notoriedade durante as eleições intercalares de 2018. Concorreu ao lugar de senador pelo Texas, mas perdeu para o republicano Ted Cruz. A campanha atraiu um recorde de voluntários e de angariação de fundos.

Os donativos online para O'Rourke não tiveram origem "em comités de ação política, empresas ou interesses especiais, recebeu contribuições de todos os estados e territórios do país", disse a sua campanha em comunicado.

A candidata Elizabeth Warren foi pioneira ao rejeitar os meios tradicionais de financiamento de campanhas, ao afirmar que não realizaria eventos de arrecadação de fundos com entradas caras.

Sanders arrecadou cerca de 10 milhões até ao final da primeira semana de sua campanha. A campanha da senadora Kamala Harris juntou mais de 1,5 milhões nas primeiras 24 horas, mais meio milhão que a senadora Elizabeth Warren. Também a

senadora Amy Klobuchar e o ex-governador do Colorado John Hickenlooper angariaram um milhão, mas nas primeiras 48 horas, e o governador de Washington, Jay Inslee, em três dias depois de entrar na corrida.

Os restantes candidatos - Tulsi Gabbard, Andrew Yang, Marianne Williamson, Kirsten Gillibrand, , John Delaney, Cory Booker e Julian Castro - não revelaram as quantias obtidas.

Em abril, todos os candidatos têm de divulgar quanto dinheiro arrecadaram no primeiro trimestre.

Do lado republicano, Donald Trump iniciou a campanha de reeleição com 19,2 milhões de dólares.