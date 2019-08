Presidente recebido em Dayton com balão "Bebé Trump"

O presidente norte-americano, Donald Trump, foi recebido com um balão gigante dele em bebé em Dayton, Ohio, primeira paragem da visita que o levará também a El Paso, no Texas, para mostrar o apoio às autoridades, visitar sobreviventes e aliviar as tensões num país traumatizado por mais dois tiroteios que deixaram 31 mortos.

O Air Force One aterrou em Dayton pouco antes das 11.00 locais (16.00 em Lisboa). Trump viaja com a primeira-dama, Melania. A primeira paragem será no Hospital Miami Valley.

Mas o presidente não é bem-vindo nestas cidades. Em Dayton, centenas de pessoas juntaram-se perto da Universidade para protestar contra a presença de Trump na cidade. "Deixa de ser um bebé, faz frente à NRA [a associação de armas]", lê-se no peito do "bebé Trump". O balão tem sido presença habitual nas manifestações contra o presidente norte-americano em todo o mundo.

Os manifestantes têm cartazes onde se lê, por exemplo, "Faz qualquer coisa", "Proíbe as armas de assalto", "Precisamos controlo de armas, não pensamentos e orações" ou "A presença de Trump só piora o nosso trauma", segundo a CNN. Há também manifestantes junto ao hospital que o presidente visitou.

A presidente da câmara de Dayton, a democrata Nan Whaley, encorajou os residentes a protestarem contra a visita de Trump. "A retórica dele tem sido dolorosa para muitos na nossa comunidade e acho que as pessoas deviam erguer-se e dizer que não estão felizes se não estiverem felizes por ele vir", indicou. Whaley estava na base aérea de Wright-Patterson para receber Trump.

A presidente da câmara de Dayton, Nan Whaley, estava na base aérea a receber Trump. © REUTERS/Leah Millis

El Paso, no Texas, e Dayton, no Ohio, foram palco de dois tiroteios, com menos de 13 horas de intervalo, no fim de semana, que deixaram 31 mortos (22 no primeiro caso e nove no segundo). No Texas, o objetivo do atirador (que se entregou à polícia) era atingir diretamente a comunidade imigrante e travar a "invasão hispânica" -- publicou um manifesto nesse sentido antes do ataque. No caso do Ohio o atirador foi morto não sendo ainda claros os seus objetivos.

Trump vai parar primeiro em Dayton, seguindo mais tarde para El Paso, apesar de milhares de pessoas terem assinado uma carta aberta a pedir que não fosse ao Texas e aproveitasse um momento de "introspeção".

Trump rejeita críticas

Ao deixar a Casa Branca para a visita a Dayton e El Paso, Trump rejeitou as críticas. "Os meus críticos são políticos que estão a tentar marcar pontos. Não acho que resulte", disse. E negou que a sua retórica contribua para a violência, como os democratas alegam, alegando que esta "junta as pessoas".

Trump falou aos jornalistas antes de deixar a Casa Branca. © EPA/SHAWN THEW

No Twitter, o presidente também já tinha citado a One America News (um canal de televisão pago de direita) para dizer que o atirador de Dayton tinha um histórico de apoiar figuras políticas como os democratas Bernie Sanders e Elizabeth Warren, ambos candidatos às primárias, além do movimento anti-fascista Antifa. "Espero que outros media noticiem isto, ao contrário das Fake News", escreveu.

Questionado sobre qualquer alteração à lei das armas, o presidente diz que existe "apetite político" para um maior controlo das pesquisas de antecedentes e de cadastro, mas não para impedir a venda de armas de assalto.

Em relação aos grupos de ódio, Trump disse que está preocupado com "qualquer um". E acrescentou: "Não gosto... quer seja supremacista branco ou outro tipo qualquer de supremacista, quer seja Antifa, qualquer tipo de grupo ou qualquer tipo de ódio... Estou preocupado e vou fazer alguma coisa sobre isso", disse.

Críticas a O'Rourke

O ex-congressista Beto O'Rourke, um dos candidatos às primárias democratas, nasceu em El Paso e foi presidente da câmara da cidade. Logo após o ataque, suspendeu a campanha para voltar à terra natal e apoiar os sobreviventes, tendo criticado as palavras do presidente.

"Beto (nome falso para indicar a herança hispânica) O'Rourke, que está envergonhado pela minha última visita ao grande estado do Texas, na qual o arrasei, e está ainda mais embaraçado por estar nas sondagens com 1% nas primárias democratas, devia respeitar as vítimas e as forças de segurança -- e ficar calado", escreveu Trump no Twitter, ao final da noite de terça-feira.

O ex-congressista do Texas respondeu a Trump pouco depois: "22 pessoas na minha cidade natal estão mortas depois de um ato de terror inspirado pelo seu racismo. El Paso não vai ficar calada e eu também não".

O'Rourke participou num evento paralelo à visita de Trump, num parque da cidade.