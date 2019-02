Pessoas encontradas congeladas na rua. Frio polar já fez mais de 20 mortos

Gerard Belz, estudante de 18 anos, foi encontrado morto, no campus da Universidade do Iowa, perto da residência universitária. Pensa-se que o jovem caloiro, que sonhava formar-se em medicina, terá morrido devido ao frio extremo que se fazia sentir na quinta-feira: -46º. A Universidade cancelou todas as aulas.

No Wisconsin, um homem de 55 anos foi encontrado morto à porta de casa, quando aparentemente estava a tentar retirar a neve da entrada da habitação. "Quando foi encontrado parecia que estava congelado no meio do chão", contou um porta voz do departamento de saúde de Milwalkee. "Ainda estava a segurar a pá."

A última contagem oficial era de 12 mortos mas, segundo The New York Times, nas últimas horas já foram registadas mais nove vítimas em Chicago, o que eleva para pelo menos 21 o número de mortes relacionados com o frio, nestes últimos dias nos EUA. De acordo com a Reuters, há ainda vários casos de pessoas que tiveram dedos das mãos ou dos pés amputados. Congelamento e hipotermia são os principais riscos associados às baixas temperaturas.

As autoridades norte-americanas pedem às pessoas que se mantenham em casa e foram montados abrigos para receber os sem-abrigo.

Escolas, aeroportos, bancos, lojas e até os correios, que têm como lema que "nem neve nem chuva... nem a escuridão da noite" os impede de fazer o seu trabalho, tiveram que suspender os seus serviços em alguns estados. Várias estradas têm estado fechadas devido à neve e gelo.

Esta sexta-feira, as temperaturas deverão subir um pouco. "O pior do vortex polar de 2019 já passou", escreve o USA Today esta manhã.

Imagens impressionantes

Ao mesmo tempo continuam a ser partilhadas imagens impressionantes do frio polar que tem assolado Midwest dos EUA. É o caso desta massa que congelou suspensa no ar.

Ou o que acontece a água a ferver quando é lançada no ar.

Há quem aproveite para fazer algum humor e meter o cabelo em pé.

E a imagem surpreendente de uma bola de sabão a congelar.