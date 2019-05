Apresentador da BBC ilustra o bebé real com imagem de chimpanzé e é despedido

O apresentador de rádio da BBC, Danny Baker foi demitido esta quinta-feira por ter feito um tweet onde compara Archie, o recém-nascido filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, a um chimpanzé. O radialista colocou uma fotografia a preto e branco de um casal bem vestido, a descer as escadas de uma casa com um chimpanzé bebé e legendou a fotografia com a frase: "o bebé real deixou o hospital".

© Twitter/ Danny Baker

Depois da publicação, Baker foi atacado e acusado de racismo contra Meghan Markle. A mãe da duquesa de Sussex, Doria Ragland, é afro-americana. Quando as críticas começaram a aumentar nas redes sociais, o radialista decidiu eliminar a fotografia e pedir desculpas pela brincadeira. Mas os danos estavam feitos. O Baker, de 61 anos, diz que a ligação racista nunca lhe ocorreu até os seguidores "serem tão bons a esclarecê-la".

O próprio Danny Baker anunciou na rede Twitter que tinha sido despedido e um porta-voz da BBC confirmou, justificando a decisão com um "erro de julgamento que contraria os valores" que a BBC pretende representar.

"A facto de a emissora ter decidido demitir-me da BBC 5Live foi uma aula falsa-gravidade pomposa. Ficou a ideia de que eu realmente queria dizer aquilo naquele tweet ridículo e que a BBC deveria apoiar blá blá blá. Literalmente atiraram-me às feras." escreveu o apresentador.

Baker diz que teria utilizado a fotografia para falar de qualquer nascimento, "fosse real, o do filho do Boris Johnson ou até mesmo do meu". Para o apresentador a imagem é "engraçada embora não seja claro neste contexto" e pede desculpas pelo erro que apelida de "grotesco".

A polémica coincidiu com a primeira aparição pública na quarta-feira da criança, no castelo de Windsor, numa breve entrevista dos pais para a televisão, seguida por um encontro privado para apresentar o bisneto à rainha Isabel II e ao marido, p príncipe Filipe, e onde estava também a mãe de Meghan, Doria Ragland.

O Palácio de Buckingham anunciou depois do encontro que o nome completo do bebé é Archie Harrison Mountbatten-Windsor, sem atribuir um título nobiliárquico. O filho de Harry, de 34 anos, e de Meghan Markle, ex-atriz norte-americana de 37 anos, ocupará o sétimo lugar na linha de sucessão ao trono britânico.