Já foi divulgado o nome do bebé real

O membro mais recente da família real britânica já tem nome. O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle escolheram chamar o seu filho de Archie Harrison Mountbatten-Windsor. De acordo com a conta oficial de Twitter da família real, a rainha Isabel II conheceu o seu oitavo bisneto durante esta tarde, no Castelo de Windsor.

"A rainha e o duque de Edimburgo foram apresentados ao filho recém-nascido do duque & duquesa de Sussex no Castelo de Windsor. A sra. Doria Ragland [mãe de Meghan] também estava presente. O duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de anunciar que chamaram ao seu filho Archie Harrison Mountbatten-Windsor."

Os sites de especializados avançaram com apostas sobre o possível nome do bebé mas nenhum deles, nem os três que mais se destacaram - Alexander, Philip, como o bisavô, ou Arthur - se aproximou do nome escolhido.

Esta quarta-feira, durante a apresentação do bebé ao mundo, a duquesa de Sussex foi a primeira a falar, apesar de Archie aparecer nos braços do pai, Harry. Meghan demonstra estar encantada com a maternidade. "É mágico, é espantoso. Tenho os dois melhores rapazes do mundo, estou muito feliz".

Meghan diz que o seu filho "tem o temperamento mais doce, ele é realmente calmo. Ele tem sido o sonho". Harry brincou afirmando não saber a quem é que o bebé sai com estas características. O príncipe diz estar tão encantado como Meghan e que "ser pai é fantástico" e chamou o bebé de "o nosso próprio pacote de alegria".

O filho de Meghan e Harry é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico. Nasceu na madrugada de segunda-feira, às 05h26. Horas depois, o príncipe Harry anunciava o nascimento do bebé, que nasceu com 3,26 quilogramas. "Tem sido a experiência mais incrível que eu podia ter imaginado", afirmou aos jornalistas, assegurando que tanto a mãe como a criança se encontravam "incrivelmente bem".

"O que cada mulher consegue fazer vai para lá da minha compreensão, mas estamos os dois absolutamente entusiasmados", referiu então Harry, que falava em Frogmore Cottage, a casa para onde se retiraram enquanto esperavam o nascimento do bebé, em Windsor, a cerca de 40 quilómetros de Londres.