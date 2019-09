Apagão geral na ilha espanhola de Tenerife

Os semáforos estão apagados, as caixas de multibanco estão inoperacionais, vários restaurantes e lojas foram obrigados a fechar e a linha de comunicações está congestionada devido ao elevado número de utilizações. A ilha espanhola de Tenerife sofreu este domingo uma quebra da energia geral, segundo adiantaram fontes da companhia de fornecimento de eletricidade Unelco à agência Efe. As causas do apagão ainda não são conhecidas.

De acordo com fontes do Centro de Coordenação de Emergência e Segurança do Governo das Ilhas Canárias, o alerta do corte de energia foi dado por volta das 13h12 deste domingo. Um pouco por toda a ilha, as autoridades têm recebido várias chamadas de ajuda devido a incidentes relacionados com paragem de elevadores e portas de garagem, conta o El Mundo.

A presidente do município de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, garante que a empresa Endesa está a "tentar restabelecer a luz na ilha". "Informaram-nos que deverá demorar umas seis horas", escreveu no Twitter.

A conta oficial do governo informou que o gerador de emergência foi ativado e garante que não há registo de acidentes nas estradas. Nas redes sociais, algumas pessoas na ilha vão relatando "trânsito fraco e prudente".