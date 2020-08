Coreia do Sul não tinha tantos casos desde março. Índia ultrapassa os três milhões

V. México com mais de 60 mil mortes

IV. Índia com mais de três milhões de casos

III. Rússia com quase cinco mil novas infeções

II. China com 12 casos importados

I. Catalunha com mais de mil novos casos e 16 mortes num dia

A Coreia do Sul registou hoje o maior aumento diário de casos de covid-19 desde o início de março, levando as autoridades a temer que o país esteja "à beira de uma epidemia nacional".

A maioria das 397 novas infeções foram registadas na área metropolitana de Seul, onde reside a maioria da população de um país com 51 milhões de habitantes, referiu o Centro de Controlo de Doenças coreano.

As autoridades advertiram que, no caso de um novo aumento rápido de casos, as medidas de distanciamento físico poderão ser ainda mais restritivas.

"A situação é muito grave e séria, porque estamos à beira de uma epidemia nacional", afirmou à comunicação social o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças coreano, Jung Eun-kyeong.

O responsável pediu aos moradores para que permaneçam nas suas casas, sempre que possível, numa altura em que medidas mais restritivas foram reforçadas na região de Seul, na semana passada, e estendidas ao resto do país no sábado.

Grandes concentrações de pessoas foram proibidas, bares de karaoke foram obrigados a fechar, assim como todas as praias do país.

A partir da noite de hoje para segunda-feira, o uso de máscara vai passar a ser obrigatório tanto em locais fechados como nos bairros mais frequentados da capital.

Até ao momento, a Coreia do Sul conta com 17 399 casos, metade dos quais na área metropolitana de Seul, e 309 mortes.

Em fevereiro, a Coreia do Sul era o segundo país mais atingido pela pandemia, depois da China, mas as autoridades sul-coreanas conseguiram controlar a situação, através de uma estratégia de testes e rastreios.

Catalunha com mais de mil novos casos e 16 mortes num dia

A Catalunha registou até este domingo 120 547 casos de coronavírus, um aumento de 1168 nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de saúde da Generalitat.

Desde o início da pandemia já morreram 12 954 na região, um aumento de 16 em relação a sábado. Destes, 7127 morreram no hospital, 4130 em lares, 820 em casa e 877 que não são classificáveis por falta de informação

Há, este domingo, mais 26 pessoas hospitalizadas: são agora 657, sendo que 132 estão nos cuidados intensivos.

China com 12 casos importados

As autoridades de saúde chinesas registaram este domingo mais 12 casos de covid-19 importados, aumentando para 84 951 o número de casos no país. Desde o início da pandemia, 79 895 pessoas já recuperaram e 4634 morreram. Há agora 422 pessoas internadas, sendo que 16 estão em estado grave.

Rússia com quase cinco mil novas infeções

A Rússia registou 4852 novas infeções e 73 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número de infetados para 956 749 e o número de mortes para 16 383, informaram as autoridades de saúde locais.

Os novos casos foram detetados em 83 das 85 regiões da Rússia, de acordo com o gabinete de crise encarregado de gerir a pandemia no país.

As estatísticas governamentais mostram que 770 639 pessoas foram consideradas curadas, 3162 nas últimas 24 horas.

Em Moscovo, o maior foco de covid-19 na Rússia, foram detetados 611 novos casos de coronavírus e 11 mortes por esta doença num só dia.

O número de infeções diárias na capital russa, com uma população de quase 13 milhões, tem-se mantido estável entre 600 e 700 há mais de um mês

Índia com mais de três milhões de casos

A Índia registou 69 239 novas infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde indiano, ultrapassando os três milhões de casos confirmados desde o início da pandemia.

O total de infeções é agora de 3 044 940, de acordo com o último balanço da Universidade Johns Hopkins.

A doença provocou já 56 706 mortes no país, 912 das quais nas últimas 24 horas.

Cerca de 2,2 milhões de pessoas recuperaram da doença desde que o primeiro caso foi diagnosticado no país, em finais de janeiro.

A Índia tem o terceiro maior número de casos de covid-19, depois dos Estados Unidos e Brasil, e é o quarto país com o maior número de mortes no mundo.

México com mais de 60 mil mortes

O México ultrapassou no sábado as 60 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus e os 550 mil casos desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço das autoridades mexicanas.

Só nas últimas 24 horas, o país registou 644 mortes causadas pela doença e 6482 infeções, elevando o total desde que o primeiro o caso foi diagnosticada, em finais de fevereiro, para 60 254 óbitos e 556 216 casos.

As 60 mil mortes representavam "o cenário catastrófico" antecipado em junho pelo responsável mexicano pelas políticas contra a pandemia, o subsecretário da Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell.

As autoridades sanitárias informaram ainda que há 83 146 casos suspeitos à espera do resultados de testes laboratoriais.

A capital mexicana e os estados do México, Guanajuato, Tabasco e Veracruz têm o maior número de casos confirmados desde o início da epidemia, representando, em conjunto, cerca de 40% do total do país.