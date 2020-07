Há mais de 15,5 milhões de infetados com covid-19 em todo o mundo

Às 11.25 da manhã deste sábado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) registava 15 538 736 casos confirmados de covid-19 em todo o mundo, incluindo 634 325 mortes.

Nas últimas 24 horas a OMS confirmou 241 810 novos casos. O número de óbitos foi de 5 4222.

Na sexta-feira, a OMS tinha anunciado um recorde no número de casos de covid-19 diagnosticados num só dia a nível mundial de 284 196 mil novos casos desde quinta-feira. Tratou-se-se do maior número de casos diários desde o início da pandemia. O máximo anterior tinha sido registado em 18 de julho.

As maiores subidas foram nos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul, de acordo com o relatório diário.

Também o número de mortes registou na sexta-feira um recorde: em 24 horas, morreram 9 753 pessoas vítimas de covid-19 (o recorde anterior, de 9797 mortes, tinha sido registado a 30 de abril).

Os óbitos mortes atingiram a média de 5 mil por dia em julho, um valor bastante superior à média de 4 600 por dia em junho.