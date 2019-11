Grupo neonazi com ligações a Mário Machado desmantelado em Itália

A polícia italiana desmantelou uma rede que planeava fundar um movimento político neonazi, xenófobo e antissemita - o Partido Nacional Socialista os Trabalhadores de Itália - e dar treino militar aos seus membros. Este grupo de militantes de extrema-direita tinha origem em diversas cidades de Itália, o que levou as autoridades a realizarem 19 buscas.

O objetivo era criar uma aliança internacional entre os inspiradores dos movimentos nacionalistas de Portugal, Itália, França e Espanha.

Alguns dos membros estiveram presentes em Lisboa na conferência internacional organizada pela Nova Ordem Social (entretanto suspensa), de Mário Machado, a 10 de agosto.

A "conferência nacionalista" de Lisboa contou com a presença de seis partidos e movimentos europeus de extrema-direita: Mário Machado, Josele Sánchez (Espanha), Blagovest Asenov (Bulgária), Mattias Deyda (Alemanha), Yvan Benedetti (França) e Francesca Rizzi (Itália), agora envolvida neste grupo e conhecida por Miss Hitler.

A divisão de Investigação Geral e Operações Especiais italiana disse que os suspeitos já tinham criado um símbolo (uma reversão da cruz suástica) e uma plataforma política. Além disso, já tinham desenvolvido ações de recrutamento conversão ideológica nas redes sociais.

Nas casas onde a polícia se deslocou foi encontrado material de propaganda - faixas com a suástica, bandeiras nazis e logótipos antissemitas. Foram ainda encontradas armas e explosivos. A polícia italiana divulgou fotos das apreensões no Twitter.

Foi igualmente descoberto o chat Militia, destinado ao treino militar dos elementos do grupo.

A operação "Ombre Nere" (sombras negras) - que durou cerca de dois anos - começou depois de terem sido monitorização de militantes sicilianos de extrema-direita. As investigações levaram as autoridades a realizar 19 buscas em cidades no norte, centro e sul do país. Milão, Bérgamo, e as cidades sicilianas de Messina e Siracussa receberam especial atenção da polícia. Estão também envolvidos elementos da máfia calabresa, a "Ndrangheta.

Os suspeitos estão a ser investigados por crimes contra a Constituição, "participação em associação subversiva" e incitação ao crime.

Além da Nova Ordem Social, o grupo estabeleceu contactos com os Aryan White Machie, que muitos países europeus consideram uma organização terrorista e que tem raízes no grupo neonazi Blood & Honor.

A sargenta e a Miss Hitler

Segundo o Corriere della Serauma das líderes do movimento é uma mulher de Pádua, de 48 anos, que se denominava "sargenta maior de Hitler". Tem marido e filhos e as autoridades pensam que o companheiro desconhecia a sua atividade. Usava as redes sociais russas para não ser rastreada e já tinha participado em manifestações de extrema-direita na região do Veneto.

Além da "sargenta major", havia também a "Miss Hitler", uma jovem de 26 anos da província de Milão que ganhou um concurso beleza online, na rede social russa VK. Terá sido ela a participar na conferência organizada por Mário Machado em Lisboa.