Dono da Zara tem prejuízo pela primeira vez na história e vai fechar até 1200 lojas

A Inditex, dona da Zara e Massimo Dutti, líder mundial da venda de roupa a retalho, anunciou, nesta quarta-feira, um prejuízo de 409 milhões de euros, no trimestre de fevereiro a abril, e uma queda de 44% das receitas.

Segundo a informação enviada hoje à CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores) espanhola, a empresa galega revela que regista um prejuízo num trimestre pela primeira vez da sua história, depois de ter obtido um lucro de 734 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal de 2019.

Com este prejuízo histórico, a Inditex pretende fechar até 2021 entre 1000 a 1200 lojas, das quais 250 a 300 estão localizadas em Espanha, refere o El Mundo. O plano do grupo passa por fechar as lojas mais pequenas e abrir espaços maiores, mais modernos e com uma forte componente digital - serão 450, diz o jornal espanhol. Aliás, acelerar a digitalização e a reestruturação da rede comercial é outro dos objetivos da dona da Zara.

A Inditex tem uma rede de 7412 lojas - em Portugal são cerca de 350 - mas pretende ficar com entre 6700 e 6900 até ao fim de 2022.

A empresa decidiu fazer provisões de 308 milhões de euros relacionados com a execução do plano para impulsionar a plataforma 'online' e integrar ainda mais esta plataforma nas restantes atividades do grupo.

Tendo em conta a provisão feita, o resultado operacional líquido (EBIT) foi de menos 508 milhões de euros e o resultado líquido de menos 409 milhões de euros.

"Forte crescimento" nas vendas feitas online

O grupo informa que, apesar de 88% das suas lojas terem estado encerradas durante um determinado período do trimestre, devido à pandemia de covid-19, a contração das vendas ficou "limitada" a uma descida de 44%, para 3,3 mil milhões de euros, durante esses três meses.

Por outro lado, a empresa teve "um forte crescimento", de 50%, durante o período, nas vendas feitas 'online' (pela internet).

O grupo têxtil vai propor à sua assembleia geral, a realizar em 14 de julho próximo, a distribuição em novembro de um dividendo ordinário de 0,35 euros brutos por ação.

No entanto, segundo informação enviada também esta quarta-feira à CNMV, a Inditex anunciou que não pagará os dividendos extraordinários que previa distribuir este ano.

A Inditex tem oito marcas comerciais (Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque), trabalha 202 mercados em todo o mundo com mais de 7.000 lojas e emprega mais de 174.000 pessoas.