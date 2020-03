Dona da Zara fecha as 350 lojas que tem em Portugal

A partir desta quarta-feira, dia 18, as cerca de 350 lojas que o grupo espanhol Inditex tem em Portugal passarão a estar encerradas, segundo noticia o jornal Observador. A decisão afeta as lojas de todas as marcas do grupo (Bershka, Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home, Uterqüe e Lefties), entre as lojas em centros comerciais e espaços de rua.

Este encerramento é feito por tempo indeterminado, acompanhando de perto a evolução do surto de Covid-19 em Portugal. Com as lojas físicas fechadas, as marcas Inditex mantêm as lojas online em funcionamento.

Na semana passada, com o agravar da situação em Espanha, o grupo de Amancio Ortega já tinha encerrado as lojas da região de Madrid. Poucos dias depois, a decisão foi alargada a todas as lojas do grupo em Espanha. Esta manhã, o jornal espanhol El País dava conta de que o grupo já terá perdido um terço do valor de mercado neste último mês.

A Inditex junta-se à lista de grupos que já encerraram as lojas em Portugal. O grupo espanhol Tendam, dono da Cortefiel, Springfield e Women"secret, também encerra todas as lojas esta quarta-feira. A gigante irlandesa Primark também encerrará os espaços comerciais que tem por cá. A H&M, Sephora e a cadeia sueca Ikea também anunciaram encerramentos das lojas físicas, na tentativa de contenção do vírus.