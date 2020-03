Governo português suspende todos os voos para Itália

O Governo português decidiu alargar a suspensão de voos a todas as regiões de Itália, na sequência da declaração de quarentena no país europeu mais afetado pela epidemia.

"A monitorização constante da evolução da epidemia e perante a decisão de Itália de colocar todo o país de quarentena, foi decidido alargar esta medida, com um novo despacho a estender esta suspensão a todas as regiões de Itália a partir das 00h00 de 11 de março e pelo mesmo período de 14 dias. (24 de março)", lê-se no portal do Governo.

No comunicado, é recordado que o Governo já tinha emitido segunda-feira "um despacho, assinado pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, decidindo a suspensão a partir das 15h00 de dia 10 de março de todos os voos de todas as companhias aéreas, comerciais ou privados, com origem ou destino para as regiões de Itália afetadas pela epidemia, com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses, pelo período de 14 dias. As zonas são Emiglia Romagna, Piedmont, Lombardia e Veneto".

Agora a suspensão é alargada a todo o território italiano, com algumas exceções. "Os despachos não são aplicáveis a aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais."

"Trata-se de uma medida de prevenção e em nome da proteção da saúde pública", diz o Governo português.