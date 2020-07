Governo italiano quer prolongar estado de emergência até 15 de outubro

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, pediu esta quarta-feira à Câmara dos Deputados que aprove um prolongamento do estado de emergência até 15 de outubro para possibilitar uma gestão da crise da covid-19 mais "rápida e eficiente".

A aprovação é dada como certa já que a coligação governamental - entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrata - tem a maioria na Câmara dos Deputados.

Além disso, o Governo conseguiu, na terça-feira, reunir o apoio da outra secção do parlamento, o Senado.

Após o discurso do primeiro-ministro, os deputados votarão uma moção para decidir se apoiam o prolongamento do estado de emergência, estando já convocado um Conselho de Ministros extraordinário para as 20:00 locais (19:00 em Lisboa).

O atual estado de emergência foi aprovado em 31 de janeiro, quando foi confirmado estarem em Roma dois turistas chineses infetados com o coronavírus, e tinha duração de seis meses, o que significa que o prazo termina na próxima sexta-feira.

A crise da covid-19 em Itália eclodiu um mês depois, em 21 de fevereiro, quando foram detetados os primeiros casos locais, especialmente na região da Lombardia, sendo que, desde essa altura, a Itália já contabilizou 246.500 infetados e 35.100 mortos.

No seu discurso no parlamento, o primeiro-ministro defendeu a necessidade da prorrogação do prazo, lembrando que "a declaração de um estado de emergência constitui uma forma de ativar os poderes necessários para lidar com eficácia e rapidez com uma crise em curso".

Giuseppe Conte garantiu que "o vírus continua a circular", lembrando que, apesar de o seu impacto ser atualmente muito baixo (cerca de 200 infeções por dia, em média), já gerou alguns surtos no país "imediatamente identificados e isolados".

Conte alegou ainda que o prolongamento do estado de emergência se justifica face à situação dos países vizinhos, como Espanha, França ou os países dos Balcãs, que "impõe uma atitude de alerta constante".

Os partidos da oposição Liga Norte, de extrema-direita, Irmãos da Itália, nacionalista, e Força Itália, conservador de direita, já se declararam contra o prolongamento do estado de emergência, referindo que isso dá a imagem de um país "doente".

"O prolongamento, se não estiver sujeito a discussões ideológicas, é uma escolha inevitável, mesmo obrigatória, baseada em avaliações exclusivamente técnicas", reagiu o primeiro-ministro, assegurando que continuará a prestar contas ao parlamento.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos e infetou mais de 16,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.