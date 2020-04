Governadora de Tóquio torna-se viral como personagem de manga

Depois do papel higiénico, as máscaras. Ladrões no Japão roubam 6.000 de um hospital

Yuriko Koike, a governadora de Tóquio, tem sido a responsável por pedir aos habitantes da cidade para que se mantenham em casa, à medida que o número de novos casos de covid-19 dispara, o que levou o governo japonês a declarar o Estado de Emergência em todo o país.

Mas os seus constantes pedidos de distanciamento social acabaram por transformar Yuriko Koike numa estrela de manga no país conhecido como o criador deste género de animação.

Yuriko Koike, a governadora de Tóquio, tem apelado ao distanciamento social. © STR / JIJI PRESS / AFP

Um jogo em que uma boneca - a própria Koike - percorre as ruas de Tóquio, muitas vezes a voar, e que com um simples aceno de mão consegue dissipar as multidões, tornou-se viral no Twitter.

A palavra "mitsu", que segundo a AFP significa "confinado" ou "fechado", está também em alta na internet.

O vídeo do jogo, que foi colocado esta segunda-feira no Twitter pelo seu criador, já foi partilhado mais de 80 mil vezes e mais de 200 mil pessoas "gostaram" ou comentaram o post.

A governadora é uma estrela de animação e o seu desenho animado surge com uma máscara e com o poder mágico de criar dois metros de distância entre as pessoas, simplesmente sussurrando a palavra "mitsu".

O surto do novo coronavírus no Japão é menos grave do que na Europa, mas é o país da Ásia com mais casos, depois da China e da Índia.

O Japão já registou 171 mortes e mais de 10.700 casos de covid-19.