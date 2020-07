Fundação Nobel cancela tradicional banquete e muda entrega de prémios

O tradicional banquete dos prémios Nobel, celebrado todo os anos em dezembro em Estocolmo, foi cancelado, anunciou esta terça-feira a Fundação Nobel, que enfatizou que a entrega de prémios acontecerá, mas "sob novos formatos".

"A Fundação Nobel espera poder manter as cerimónias de entrega de prémios em 10 de dezembro em Oslo e Estocolmo sob novos formatos que levarão em consideração as restrições relacionadas com o distanciamento social e com o facto de que só alguns, ou talvez nenhum, dos premiados poderá participar", explicou a Fundação em comunicado enviado à AFP.

O anúncio dos prémios (Medicina, Física, Química, Literatura, Paz, Economia) mantém-se nas datas previstas entre 5 e 12 de outubro, afirma a Fundação.

O banquete do Nobel foi cancelado anteriormente durante as duas guerras mundiais. Também não foi celebrado em 1907, 1924 e 1956, disse um porta-voz.

O último cancelamento do banquete em 1956 teve como motivo não convidar o embaixador soviético devido à repressão em Budapeste, explicou à AFP.