Financial Times saúda sucesso de Portugal contra a "onda do vírus que engoliu os seus vizinhos"

A "resposta rápida" de Portugal no combate ao coronavírus continua a merecer destaque na Imprensa Internacional. Este domingo, o Financial Times, lembrou o quanto o nosso país tem em comum com a vizinha Espanha, como um população envelhecida e uma vida familiar unida, para mostrar a diferente abordagem à pandemia, que "causou estragos em Espanha", enquanto "em Portugal teve taxas de infeção e mortalidade muito mais baixas".

Segundo o artigo do FT, Espanha registou mais de 24 mil mortes por Covid-19, enquanto Portugal, que tem apenas um quarto da população do país vizinho, registou pouco mais de 1000.

O jornal económico, que já no verão tinha elogiado a geringonça do "sagaz" Costa, referiu ainda o fim do Estado de Emergência em vários países europeus, entre os quais Portugal, e os receios de uma segunda vaga. "Lisboa teme que uma segunda onda de infeções possa reverter um sucesso atribuído à sua resposta rápida, testes extensivos, políticas concertadas e forte apoio social", pode ler-se na notícia.

O FT falou ainda com Pedro Simas, coordenador no Instituto de Medicina Molecular (IMM). "O tempo é tudo nos estágios iniciais de uma pandemia porque a disseminação viral é exponencial", disse o virologista português, lembrando que "mesmo uma semana tem um enorme impacto" na evolução do contágio.

Os elogios a Portugal na Imprensa internacional têm sido frequentes nas últimas duas semanas. O ​​​​​​prestigiado jornal norte-americano The New York Times, por exemplo, já dedicou uma extensa reportagem aos dois países da Península Ibérica e a forma como ambos lideram com a pandemia, deixando muitos elogios à postura portuguesa. "O principal vizinho [de Espanha] que se saiu muito melhor", assim descreve Portugal, o jornalista do The New York Times, explicando que a chave para este sucesso no combate ao novo coronavírus estava no executivo português liderado por António Costa e na forma como a oposição se uniu no combate à Covid-19.

Também o jornal britânico The Guardian já destacou o esforço conjunto e as medidas antecipadas tomadas pelo governo português. A CNN e o jornal espanhol El País já tinham elogiado a abordagem portuguesa, destacando as medidas de regularização de todos os imigrantes e requerentes de asilo, para que todos pudessem ter acesso a cuidados de saúde do país.