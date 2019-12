Filipe faltou à missa da família real, André quis passar despercebido

A rainha deixa a igreja depois de assistir à celebração do dia de Natal ao lado do príncipe Carlos

O Duque de Edimburgo conseguiu deixar o hospital a tempo de passar a Consoada com a rainha Isabel II, mas falhou a missa desta manhã em Sandrigham e o tradicional passeio público da família real britânica desde o palácio de Sandrigham até à igreja de St Mary Magdalene. Pelo contrário, o príncipe Andrew participou numa celebração mais madrugadora, escapando assim aos olhares públicos.

O segundo filho da rainha Isabel II tem querido passar despercebido desde que decidiu abandonar a sua atividade como membro da casa real britânica, uma consequência da sua associação a Jeffrey Epstein, o milionário acusado de abusos sexuais.

Na manhã deste domingo manteve-se longe do cortejo de descendentes da rainha Isabel II que fez o caminho até à igreja, cerca das 11:00, que incluía as filhas Eugenie e Beatrice, e os duques de Wessex e os filhos, mas foi captado pelas câmaras da Sky News ao lado do irmão Carlos na celebração das 9:00, onde também esteve presente a rainha Isabel II.

A soberana, de 93 anos, chegou de carro e não teve a companhia do príncipe Philip, de 98 anos. Charles, 71 anos, esteve ao lado da mulher, ​​​​​​Camilla, e fez parte do caminho ao lado dos Duques de Cambridge e dos filhos mais velhos destes, George e Charlotte.

William com os filhos, numa nova foto

Na noite de terça-feira, qual presente de Consoada, Kensington Palace divulgou uma nova imagem do duque de Cambridge com os filhos desejando "Feliz Natal a todos os nossos seguidores". Na fotografia, William beija o filho mais novo, Louis, enquanto Charlotte seguro o benjamim da família pelos ombros e George - o primogénito e terceiro na linha de sucessão ao trono atrás do pai e do avô, Charles - sorri e olha diretamente para a câmara.

Kate Middleton aparece sem aparecer. Foi a duquesa de Cambridge que captou a imagem em Norfolk no início deste ano, segundo a legenda que acompanha a publicação no Twitter.

Duques de Sussex fazem pausa nos deveres reais

Na missa de Natal em Sandrigham, outra ausência notada (ainda que esperada), foi a dos Duques de Sussex. Harry e Meghan Markle, que estão a fazer uma pausa nas suas atividades reais, passam a época das festas no Canadá com o primeiro filho, Archie.

Esta tarde, pelas 15:00, os britânicos poderão assistir pela televisão ao discurso de Natal de Isabel II, que será transmitido pela BBC. Dois excertos da mensagem foram dados a conhecer esta terça-feira. a rainha admite que este foi "um ano de solavancos" - pautado pelo envolvimento do filho num escândalo de contornos sexuais, o acidente de carro do Duque de Edimburgo, que pouco depois abandonaria a vida pública, e o desentendimento entre os netos William e Harry.