EUA. Festa em piscina junta centenas de pessoas em tempos de pandemia

Numa altura em que os Estados Unidos caminham para o desconfinamento, decorreu este fim de semana uma festa numa piscina cheia de gente num bar e restaurante em Lake of the Ozarks, no estado de Missouri.

Com muita alegria mas sem distanciamento social, foram centenas as pessoas no local, algumas das quais com máscaras, que desfrutaram do dia de sol ao som da música. A festa viola as medidas de distanciamento social destinadas a limitar a disseminação do covid-19.

Os vídeos da festa, que segundo a AFP já terão sido vistos por mais de 10 milhões de pessoas, têm motivado críticas nas redes sociais. "Cenas como esta no Missouri são inconcebíveis durante a pandemia. Todos eles têm desejos de morte?", escreveu uma mulher no Twitter.

Durante o fim de semana prolongado, devido ao Memorial Day, os Estados Unidos chegaram aos 1,6 milhões de casos confirmados de infeção por covid-19 e aproximaram-se das 100 mil mortes.

No estado de Missouri registam-se 11 752 casos confirmados e 676 mortes devido ao covid-19.