Fauci alerta: "EUA poderão vir a ter 100 mil casos por dia"

Trump admite que número de mortes nos EUA atinja as 150 mil

O médico norte-americano Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, disse esta terça-feira na audiência do Senado dos EUA em Washington que "claramente não estamos no controlo total agora" da pandemia dos EUA.

"Continuaremos a ter muitos problemas" se as pessoas não começarem a manter a distância social e a usar máscaras, alerta.

Atualmente, os casos diários de covid-19 nos EUA estão na casa dos 40 mil por dia. A taxa diária de infeção "pode facilmente chegar a 100 mil por dia", afirma Fauci, acrescentando que "não ficaria surpreso" se visse uma taxa tão alta de infeção. "Vai ser muito perturbador, garanto-vos."