Família Real magoada com Harry e Meghan

A Família Real britânica está "magoada" com a decisão de Harry, de 35 anos, e Meghan, de 38, de se afastarem da Casa Real, anunciada na quarta-feira. É a BBC que o diz e avança ainda que os duques de Sussex não debateram o assunto com membros seniores da Família Real antes do anúncio que fizeram ao mundo. O Palácio de Buckingham fez saber, em comunicado, que a discussão sobre o "próximo capítulo" na vida do casal está ainda "numa fase inicial" e que há questões complicadas para serem resolvidas.

"Compreendemos o desejo de uma abordagem diferente, mas estes são assuntos complicados e levarão tempo a resolver", lê-se na nota divulgada pelo Palácio de Buckingham, após Harry e Meghan anunciarem o seu distanciamento da Família Real. "As conversas com o duque e duquesa de Sussex estão numa fase inicial", acrescenta a curta declaração.

A decisão não terá sido bem recebida no seio da Família Real, que ficou dececionada com o anúncio feito na quarta-feira, de acordo com fonte próxima da Casa Real, citada pela Reuters. Além dos britânicos, o anúncio do casal terá surpreendido, também, a rainha Isabel II, avó de Harry, e o príncipe Carlos, o pai. Não terão sido mesmo consultados sobre o comunicado dos duques de Sussex.

Na comunicação que fizeram, Harry e Meghan disseram que vão deixar de ser "membros seniores" da Família real britânica e que vão dividir o seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte para dar à sua família o espaço que necessitam. O casal afirmou ainda que irá trabalhar para se tornar financeiramente independente da Casa Real.

Harry (sexto na linha de sucessão ao trono britânico) e Meghan já tinham admitido publicamente que lutavam contra as pressões da vida como representantes da Família Real, numa entrevista televisiva emitida no ano passado.

O casal contou que a decisão surgiu "após muitos meses de reflexão e discussões internas". "Optamos por fazer uma transição este ano, começando a desempenhar um novo papel dentro desta instituição", disseram os duques de Sussex, que mantêm o apoio total a "Sua Majestade a Rainha".

Interesse dos media pelos duques de Sussex vai aumentar, defende historiadora

Harry e Meghan casaram-se em maio de 2018 numa cerimónia realizada no Castelo de Windsor e no ano passado foram pais de Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

"Esse equilíbrio geográfico irá permitir-nos educar o nosso filho com a tradição real em que ele nasceu, além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento da nossa nova instituição beneficente", disseram os duques, que agradeceram aos britânicos o "apoio constante" que têm recebido.

De acordo com a BBC, a instituição de solidariedade que os duques pretendem criar estará ligada ao empoderamento das mulheres no mundo. Já sobre onde vão viver, o jornal The Sun avançou que o casal vai viver entre o Reino Unido e o Canadá, país onde Meghan Markle viveu durante sete anos, na altura em que gravava a série Suits.

Querem afastar-se dos holofotes e dos compromissos reais, mas a verdade é que vai ser "muito difícil" para o casal ter uma "vida normal", defende a historiadora real Kate Williams à estação de televisão britânica. Bem pelo contrário. O interesse dos media vai aumentar depois da decisão que tomaram, considera a especialista.

Harry está a deixar que "o coração mande na sua cabeça"

"Eles irão solicitar segurança porque não vejo que o interesse dos media neles vá diminuir, provavelmente vai aumentar, uma vez que o que estão a fazer é tão sem precedentes para a realeza", analisou Kate Williams.

Penny Junor, jornalista e autora de livros sobre a Família Real, critica o passo dado pelo casal. "O problema é que eles não estão a trabalhar para eles, estão a trabalhar para uma empresa familiar e fazer anúncios desse tipo sem consultar é muito estranho", considera. "Não vejo como é que vai funcionar. Não acho que tenha sido bem pensado"

Para a escritora, esta atitude lembra a da mãe de Harry, quando Diana anunciou, subitamente, após a sua separação do príncipe Carlos, que "iria deixar as suas 50 instituições de caridade sem consultar ninguém". "Todas essas instituições de caridade foram absolutamente devastadas. É o mesmo tipo de comportamento impetuoso", considerou.

A escritora referiu que apesar do anúncio em quererem ser independentes financeiramente, a proteção dos duques de Sussex, bem como as suas viagens oficiais vão ser financiadas com dinheiro público. "O contribuinte não ficará feliz", referiu Penny Junor à imprensa britânica.

O antigo assessor de imprensa da Casa Real, Dickie Arbiter, afirmou à Sky News que Harry e Meghan têm feito as coisas à sua maneira, o que é um "caminho errado".

À BBC, Arbiter referiu que "não há nada igual a isto na história moderna" e diz que Harry está a deixar que "o coração mande na sua cabeça".

Outros casos de quem se afastou da Família Real

Afirmou ainda que o único caso semelhante a este na história da monarquia britânica é a de Edward VIII, que abdicou do trono em 1936 por amor, uma vez que decidiu casar-se com Wallis Simpson, uma norte-americana divorciada.

O romance foi um escândalo na altura, até porque Edward VIII estava na linha direta de sucessão ao trono, o que não acontece com Harry. Edward VIII decidiu então abdicar do trono a favor do irmão, George VI, pai da rainha Isabel II.

Um caso mais recente foi aquele que envolveu o príncipe André. O filho da rainha afastou-se dos deveres reais, mas, ao contrário de Harry, esta não foi uma decisão voluntária. A saída de cena deveu-se à amizade com o empresário norte-americano Jeffrey Epstein. O milionário foi acusado de abusar e pagar para ter sexo com menores. Em agosto, Epstein morreu na prisão enquanto aguardava julgamento. André esteve na casa de Epstein em várias ocasiões e há pelo menos uma mulher, menor na altura, que diz ter sido obrigada a ter relações sexuais com o príncipe.

O duque de York considerou que a sua antiga associação com Epstein "tornou-se uma grande perturbação no trabalho" da família real, disse numa rara entrevista à BBC, considerada desastrosa. André falou abertamente da sua relação com Epstein, rejeitando as acusações de ter tido sexo com uma menor.

Depois de se separar do príncipe Carlos, em 1993, a princesa Diana anunciou que iria reduzir os seus compromissos reais. Mas após a oficialização do divórcio, em 1996, deixou as dezenas de instituições de caridade e ficou sem o título de Alteza Real. No mesmo ano, Sarah Fergusonfoi afastada da Família Real na sequência do divórcio com o príncipe André.

Com AFP.

Atualizado às 14:27