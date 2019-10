Exumação de Franco. Neto apareceu com bandeira proibida

Os restos mortais do ditador espanhol Francisco Franco estão a ser trasladados esta quinta-feira da Basílica do Vale dos Caídos, em Madrid, para o cemitério Pardo, nos subúrbios da capital espanhola - onde a viúva Carmen Polo está enterrada. A cerimónia está a ser feita com a presença da família e das autoridades. Segundo o jornal El País, apesar de proibido pelo governo espanhol, o neto do ditador apareceu acompanhado de uma bandeira pré-constitucional na mão.

O Governo de Espanha deixou claro que era proibido o uso de símbolos de exaltação da ditadura no momento de exumação. "Dentro da basílica, a família não pode colocar ou exibir nenhuma bandeira. Se o fizesse, a bandeira ou os símbolos seriam removidos no local. Fora da basílica, não há permissão para exibir ou colocar bandeiras ou símbolos que exaltam a ditadura. Se isso acontecer, as autoridades poderão abrir o arquivo de sanção correspondente."

Ainda assim, Francis Franco, o neto, decidiu sair de casa com a bandeira na mão. "O que eles querem é que o meu avô esteja sozinho", disse esta manhã, à saída de casa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© REUTERS

A decisão de trasladar os restos mortais do antigo ditador foi justificada com o apoio da própria lei espanhola. "Desde o início do processo o Governo defendeu que os restos mortais do ditador não poderiam continuar num mausoléu público que exaltaria sua figura, algo expressamente proibido pela Lei da Memória Histórica", indicou o executivo.

A trasladação está a ser realizada à porta fechada, apenas com a presença de familiares, da atual ministra da Justiça, Dolores Delgado, e de autoridades. Mas, junto ao cemitério para onde Franco está a ser transportado, tem sido sentida alguma agitação, com a presença de um grupo de opositores à decisão do governo.

O caixão com os restos mortais de Franco já foi extraído e está bom estado, apesar dos danos naturais. A pedido da família, a transferência será feita no mesmo caixão com que foi enterrado em 1975.

Os parentes do ditador carregaram nos ombros o caixão para fora da Basílica do Vale dos Caídos, até ao carro fúnebre. Antes de fecharem a porta da viatura, gritaram: "Viva Espanha!".

© TVE Pool/via Reuters

Em atualização