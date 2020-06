Seul diz que Coreia do Norte fez explodir gabinete de ligação na fronteira

Kim Yo-jong, a irmã do líder da Coreia do Norte, em março de 2019

A Coreia do Norte fez explodir um gabinete de ligação na fronteira com a Coreia do Sul, no parque industrial de Kaesong, denuncia Seul. A notícia está a ser avançada pela AFP.

A informação foi transmitida, esta terça-feira, pelo Ministério da Unificação sul-coreano. "A Coreia do Norte explode o Gabinete de Ligação Kaesong às 14:49", refere o órgão do governo de Seul responsável pelas relações intercoreanas.

O comunicado do Ministério surge minutos depois de se ouvir uma explosão na zona industrial conjunta em Kaesong, onde estava localizado o escritório de ligação, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap citando fontes não especificadas.

Isto acontece depois de o exército da Coreia do Norte afirmar que estava "totalmente pronto" para agir contra a Coreia do Sul, num comunicado divulgado esta terça-feira pela agência de notícias oficial do país, a KCNA. Esta foi a mais recente ameaça de Pyongyang, dias depois de Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, avançar com a possibilidade de uma ação militar contra Seul.

Esta ameaça ocorreu como resposta à distribuição de panfletos anti-Pyongyang na fronteira entre as duas coreias por parte de desertores do regime que estão no Sul.

Os folhetos - geralmente presos a balões de ar quente ou inseridos em garrafas atiradas para o rio fronteiriço​​​​​​ - criticam o líder norte-coreano Kim Jong-un pelos abusos dos direitos humanos e pelas ambições nucleares.

Analistas dizem que Pyongyang pode estar a fabricar uma crise para aumentar a pressão sobre Seul, enquanto as negociações nucleares com os EUA estão paradas.

O Exército Popular da Coreia (KPA) afirmou que as relações entre Pyongyang e Seul estão a pior e anunciou que está a estudar um "plano de ação" para "transformar a linha de frente numa fortaleza". Isto significa a reentrada em áreas desmilitarizadas.

De acordo com Seul, esta ameaça pode significar o regresso de postos de guarda perto da fronteira fortemente fortificada, o que as duas Coreias concordaram abandonar em 2018 como forma de diminuir a tensão.

O exército norte-coreano também planeia distribuir "em larga escala" folhetos de propaganda no Sul, segundo o comunicado do KPA.

Embora Seul tenha denunciado imediatamente os grupos de ativistas que lançam os panfletos contra o regime norte-coreano e afirmado que os impediria de enviar novamente panfletos, durante o fim de semana Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, ameaçou cortar as relações oficiais com os sul-coreanos.

A tensão ganhava aqui um novo capítulo com Kim Yo-jong, vice-diretora do Departamento da Frente Unida (um poderoso organismo do partido único que gere as relações com o Sul), que terá autorizado o exército a tomar as medidas necessárias.

"Penso que é tempo de romper com as autoridades sul-coreanas. Em breve levaremos a cabo a nossa próxima ação", afirmou Kim numa declaração divulgada aos meios de comunicação social estatais, sem dar mais pormenores.

Na sequência da mensagem, as autoridades sul-coreanas realizaram no domingo uma reunião de emergência entre representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Defesa, da Unificação e da Segurança Nacional para discutir a situação, e afirmaram que estão a acompanhar de perto os movimentos militares no Norte e que estão preparados para qualquer situação.

Depois da afirmação da irmã do líder da Coreia do Norte, que ameaçou com uma potencial ação militar, o governo sul-coreano apelou a Pyongyang para que respeite os acordos bilaterais alcançados até agora.

O anúncio de Kim que tinha cortado com as ligações oficiais de comunicação com a Coreia do Sul seguiu-se às repetidas ameaças do Pyongyang de encerrar o gabinete de ligação intercoreano e abandonar completamente outros programas transfronteiriços importantes.

A própria irmã de Kim referiu-se ao gabinete de ligação na véspera, chamando-lhe "inútil" e prevendo a sua "rutura total" num curto espaço de tempo.

Esta ameaça da irmã do líder da Coreia do Norte dirigida a Seul surgiu depois de Pyongyang ter dito que iria reforçar o seu programa de dissuasão nuclear em resposta ao que considera não terem sido cumpridas as promessas dos Estados Unidos, após dois anos de negociações infrutíferas sobre a desnuclearização norte-coreana.

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra, dado que o conflito terminou com um armistício, assinado em 1953, que nunca ​​foi substituído por um tratado de paz definitivo.

Em atualização