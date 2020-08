Evento em Boston realizado em fevereiro pode ter sido responsável por 20 mil contágios

Um evento realizado na zona de Boston (Estados Unidos) no final de fevereiro poderá ter provocado cerca de 20 mil casos positivos do novo coronavírus, defendeu nesta semana um investigador.

O referido evento, uma conferência de biotecnologia que contou com a presença de 200 pessoas no final de fevereiro, é agora relacionado com vários casos que surgiram na cidade norte-americana e por isso já considerado um evento de superpropagação.

"No fim de contas, mais de 90 casos foram diagnosticados em pessoas associadas a esta conferência ou aos seus contactos, levantando a suspeita de que se possa ter tratado de um evento de superpropagação", escreveu o investigador no seu estudo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A superpropagação do vírus ocorre quando uma ou algumas pessoas infetadas causam uma cadeia de transmissão de uma doença infecciosa, como parece ser o caso.

O novo estudo - que ainda não foi analisado por outros cientistas, mas já publicado no site de ciência medrxiv.org na terça-feira - envolveu a análise do impacto dos primeiros eventos de superpropagação na área de Boston.

Os investigadores do Broad Institute of MIT, Harvard, Cambridge e de outras instituições, conduziram análises genéticas de amostras de espécimes de coronavírus no Massachusetts.

Os investigadores sequenciaram e analisaram 772 genomas completos do vírus na região e encontraram 80 introduções do vírus em Boston, predominantemente a partir de outras partes dos Estados Unidos e da Europa, e "centenas de casos de surtos importantes" em vários locais, incluindo a referida conferência.

O evento, realizado entre 26 e 27 de fevereiro, foi uma "tempestade perfeita" e a superpropagação poderá ter originado 20 mil casos, disse Bronwyn MacInnis, investigadora do Broad Institut à CNN.

"Muitos fatores tornaram a conferência uma infeliz tempestade perfeita como um evento de superpropagação. O facto de o vírus ter sido introduzido na conferência foi um azar", relatou MacInnis.

"Se dezenas de milhares de indivíduos parece algo grande, é importante destacar que é no contexto de uma pandemia que infetou dezenas de milhões de pessoas", acrescentou.

O timing foi crucial. No final de fevereiro, as pessoas ainda não estavam cientes do risco de pandemia. "O momento em que aconteceu foi crítico: foi agendado exatamente quando estávamos a começar a avaliar a ameaça iminente de covid-19 em casa - se fosse uma semana depois, o evento provavelmente teria sido cancelado", considerou MacInnis.

"Além disso, como aconteceu no início da epidemia, teve a oportunidade de se espalhar amplamente antes que houvesse uma extensa capacidade de teste, confinamento, distanciamento social e utilização de máscara", frisou.

"O outro fator crítico foi a população que o vírus afetou: pessoas que vieram de muitos lugares diferentes (incluindo alguns onde o covid-19 já estava a circular) e que depois voltaram para casa, muitas vezes sem saber que já estavam infetadas", acrescentou.

Embora os investigadores não tenham identificado a conferência no seu estudo, o jornal The Boston Globe refere que se tratava de um encontro internacional de líderes da empresa de biotecnologia Biogen, realizado no hotel Marriott Long Wharf, em Boston.

"Fevereiro de 2020 foi quase há meio ano e foi um período em que o conhecimento geral sobre o coronavírus era limitado", salientou a empresa Biogen num comunicado enviado à CNN.

"Estávamos a seguir rigorosamente as diretrizes oficiais vigentes. Jamais colocaríamos alguém em risco intencionalmente. Quando soubemos que vários dos nossos colegas estavam doentes, não sabíamos que a causa era covid-19, mas notificámos imediatamente as autoridades de saúde pública e tomámos medidas para limitar a propagação", acrescentou a empresa.

A empresa adiantou ainda que colaborou com o Broad Institute em abril para partilhar dados biológicos e médicos para melhorar o conhecimento sobre a covid-19.

"O mundo hoje tem uma compreensão muito maior de como o vírus pode ser transmitido com facilidade e rapidez e estamos orgulhosos de contribuir para os esforços globais em superar a covid-19", refere o documento.

O governador do Massachusetts, Charlie Baker, disse na terça-feira que viu a conferência da Biogen em fevereiro como um "evento influente" para a pandemia de coronavírus na área de Boston.