Europol deteta burla de milhões em venda de máscaras para a Alemanha

Uma nota da Europol refere que, em meados de março, já em plena pandemia de covid-19, as autoridades sanitárias alemãs, através de duas empresas em Zurique (Suíça) e Hamburgo (Alemanha), tentaram adquirir 15 milhões de euros em máscaras de proteção, num negócio fora dos canais comerciais comuns e habituais, por forma a suprir a escassez global de suprimentos de proteção médica.

Assim, entraram em contacto com o que parecia ser um `site´ legítimo em Espanha, que dizia vender máscaras faciais. Contudo, sem o conhecimento dos compradores, esse `site´ era falso, apesar de ter endereços de e-mail legítimos.

Multi-million face mask scam foiled by authorities: criminals attempted to cheat health authorities by selling them 10 million non-existent face masks.#Europol and @INTERPOL_HQ supported this case. #CoronaCrimes #COVID19



