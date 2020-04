EUA registam recorde diário de 884 mortos

Há mais de 200 mil pessoas infetadas com o novo coronavírus nos EUA

Serviços de informações dos EUA acusam China de esconder extensão do surto

Quarenta mortos e 1.119 infetados nas últimas 24 horas no Brasil

Os Estados Unidos registaram esta quarta-feira um novo recorde diário de 884 mortes e de 25 200 pessoas infetadas, de acordo com uma contagem efetuada pela Universidade Johns Hopkins.

Esta forte aceleração eleva para 4475 o número total de mortes desde o início da pandemia no país.

Os Estados Unidos também são, de longe, o país do mundo com o maior número de casos registados (213.372), ainda de acordo com a universidade, que atualiza continuamente os dados.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que as próximas duas semanas serão "muito dolorosas" para a população, uma vez que o número de pessoas contagiadas pela doença provocada pelo SARS-CoV-2 continua a aumentar.

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, em Washington (capital dos EUA), onde o chefe de Estado norte-americano acrescentou que as últimas duas semanas também foram "muito difíceis", citado pela agência France-Presse.

O presidente norte-americano pediu à população para cumprir as recomendações das autoridades, nomeadamente para ficar em casa, não jantar em restaurantes ou bares e não fazer reuniões com mais de 10 pessoas.

"É absolutamente crítico para o povo americano seguir as orientações nos próximos 30 dias. É uma questão de vida ou morte", disse Trump.

"Queremos que os americanos estejam preparados para os dias difíceis que estão pela frente", acrescentou.

O número recorde de mortes em 24 horas foi observado a 27 de março na Itália (969 mortes).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 930 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram 47 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 194 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 490 mil infetados e cerca de 33.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.