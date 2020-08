EUA com 1067 mortes e 47 mil casos em 24 horas. Coreia do Sul alarga restrições

III. Índia: quase 3 milhões de casos com propagação no sul

I. Coreia do Sul alarga restrições

Os EUA registaram nas últimas 24 horas mais 1067 mortes causadas pela covid-19, além de 47 031 novos casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

A contagem desde o início da pandemia eleva-se agora para 5 618 133 infeções, além de 175 245 óbitos, segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20:00 de sexta-feira (01:00 de hoje em Lisboa).

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o que contabiliza mais mortes, mais de 32 mil, um número superior ao de países como França ou Espanha.

Seguem-se Nova Jérsia com 15 941 mortos, Califórnia com 11 886, Texas com 11 391, e Florida com 10 168.

Em termos de infeções, a Califórnia registou 656 703 desde o início da pandemia, seguindo-se a Florida com 593 286, o Texas com 584 905, e Nova Iorque com 428 512.

Os EUA são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

O Governo da Coreia do Sul anunciou hoje que vai alargar a todo o país uma série de restrições em vigor até aqui apenas na capital, Seul, devido ao aumento de casos de covid-19.

A decisão de aplicar restrições a nível nacional foi anunciada pelo ministro da Saúde, Park Neung-hoo, defendendo que o país se encontra num "ponto crítico" na propagação da covid-19.

As restrições, que correspondem ao nível 2 de uma escala de 3, incluem o encerramento de espaços públicos e estádios desportivos e a redução do número de alunos até um terço do total.

Além disso, o executivo ordenou também o encerramento de cafés e salas de 'karaoke' e o cancelamento dos serviços religiosos dominicais.

As reuniões em espaços fechados com mais de 50 pessoas e com mais de uma centena em espaços ao ar livre também passam a estar proibidas a nível nacional.

Estas medidas, impostas no início da pandemia em todo o país, seriam mais tarde progressivamente abandonadas, tendo sido novamente instauradas em meados deste mês na capital e arredores, por causa de novos surtos da doença.

As autoridades sul-coreanas informaram hoje que nas últimas 24 horas contabilizaram 332 novos casos de coronavírus, o pior balanço diário desde 8 de março, elevando para 17002 o total de contágios desde o início da pandemia, que resultaram em 309 mortes.

De acordo com a agência noticiosa local Yonhap, citada pela agência de notícias espanhola Efe, as 17 maiores cidades do país diagnosticaram pelo menos um caso pela primeira vez desde que o governo de Seul registou a primeira infeção, em 20 de janeiro.

Número de casos diários na Alemanha ultrapassa os dois mil

O número de novos casos de contaminação pelo novo coronavírus na Alemanha ultrapassou os dois mil nas últimas 24 horas, o nível mais alto desde o final de abril, disseram hoje as autoridades locais.

O instituto de vigilância sanitária alemão RKI registou 2034 novos casos, elevando o número de infetados desde o início da pandemia para 232 082. Registaram-se também sete novas mortes, o que neste caso eleva o número de óbitos no país para 9267.

O número de novos casos diários aumentou acentuadamente nos últimos dias. As autoridades explicam esta situação pelo retorno de muitos turistas alemães do estrangeiro das férias de verão de áreas de risco.

Alguns especialistas também destacam um número crescente de testes entre a sua população.

"A tendência no número de casos que estamos a testemunhar agora é preocupante", disse na sexta-feira o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Steffen Seibert.

"Esta situação deve preocupar-nos", acrescentou, exortando a população a mostrar responsabilidade, respeitando os gestos de distanciamento social e a usar máscara onde for necessário.

Índia: quase 3 milhões de casos com propagação no sul

A Índia registou um novo salto nas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, à medida que a doença se espalha pelos estados do sul do país, após ter estagnado na capital e no centro financeiro de Mumbai.

O Ministério da Saúde da Índia reportou hoje 69 878 novos casos, elevando o total para 2 975 701. Globalmente, a Índia tem revelado o maior aumento diário de casos de covid-19 durante 18 dias consecutivos.

Cerca de 2,2 milhões de pessoas recuperaram da doença na Índia desde que o primeiro caso foi diagnosticado em finais de janeiro.

A Índia tem o terceiro maior número de casos a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, e as suas 55 794 mortes dão-lhe o quarto maior número de mortes do mundo.