"Estão a transformar a família real num Walmart com uma coroa", diz pai de Meghan

A decisão do duque e da duquesa de Sussex em afastarem-se da família Real mereceu duras críticas do pai de Meghan Markle. "Estão a transformar a família real num Walmart [uma das maiores cadeias de hipermercados dos EUA] com uma coroa", disse Thomas Markle, em entrevista ao Alaska TV/Channel 5.

No início do ano, o Harry e Meghan anunciaram estar a preparar a sua independência da família Real, agitando a opinião pública, dividida entre o apoio e a indignação. Este sábado, o Palácio de Buckingham anunciou os termos do acordo e o casal deixou oficialmente o título de 'altezas reais'. O pai de Meghan confessa estar "envergonhado" com a decisão da filha em afastar-se dos deveres reais.

"Quando eles se casaram, assumiram uma obrigação e a obrigação é fazer parte da realeza e representar a realeza", frisou. Depois de Meghan ter conseguido "o sonho de qualquer menina, de tornar-se uma princesa, seria "estúpido" que não o fizessem, continua. Considera ainda que Harry e Meghan são, neste momento, "almas perdidas" que "não sabem o que procuram".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Thomas Markle está afastado da filha desde o casamento real, ao qual não terá comparecido por motivos de saúde.