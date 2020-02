Estado de saúde do português infetado com coronavírus agrava-se. "Está febril e abatido", diz a mulher

Adriano Maranhão é o português que está infetado com coronavírus. É um dos tripulantes do navio Diamond Princess

O estado de saúde do português Adriano Maranhão, infetado com coronavírus no cruzeiro Diamond Princess, agravou-se. A mulher conta que o marido "está febril, pior, abatido, sozinho e mais doente".Isto numa altura em que o último balanço indica que o número de mortos devido ao novo coronavírus subiu para 2592 na China continental, tendo sido reportados 409 novos infetados, quase todos na província de Hubei, o epicentro do surto.