Especialista médico da CNN diz que Biden precisa de "ser testado imediatamente"

O ex-vice-presidente e candidato presidencial democrata às eleições norte-americanas, Joe Biden, precisa de "ser testado imediatamente" à covid-19 após ter estado próximo de Donald Trump no debate entre ambos na terça-feira à noite, defende o especialista médico da CNN, Dr. Sanjay Gupta.

"Biden precisa ser testado imediatamente, esteve perto de alguém que tem Covid", defendeu Gupta, acerca do debate que decorreu em Clevelend.

Donald Trump ainda está assintomático. Um comunicado da Casa Branca disse que o presidente e a primeira-dama Melania Trump estão "ambos bem".

No entanto, Gupta advertiu para a possibilidade de se ser contagioso no período pré-sintomático, ou seja, ainda antes de desenvolver alguns dos sintomas.

Biden e Trump protagonizaram o primeiro debate presidencial na noite de terça-feira, embora tenham ficado ainda distantes no palco. Biden poderá ter estado longe o suficiente de Trump para evitar a infeção, mas não está claro se os dois interagiram nos bastidores ou por trás das câmaras.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou esta sexta-feira que o seu teste à covid-19 foi positivo, assim como o da mulher, Melania Trump "Melania e eu testamos positivo para a covid-19", escreveu Donald Trump, na rede social Twitter.

"Vamos iniciar imediatamente a quarentena e o nosso processo de recuperação. Iremos passar por isto juntos", acrescentou.

O médico do Presidente norte-americano, Sean Conley, já confirmou que os dois estão infetados e que "planeiam permanecer em casa dentro da Casa Branca" durante a convalescença.

"Esta noite recebi a confirmação de que o Presidente Trump como a primeira-dama Melania Trump deram positivo para o vírus SARS-CoV-2", indicou Conley, numa declaração.

"A equipa médica da Casa Branca e eu vamos manter uma vigilância, e agradeço o apoio prestado por alguns dos maiores profissionais e instituições médicas do nosso país. Fiquem descansados, espero que o Presidente continue a desempenhar as suas funções sem interrupções durante a recuperação, e manter-vos-ei informados sobre quaisquer desenvolvimentos futuros", salientou.

Horas antes, Trump tinha anunciado ter feito um teste à covid-19, mas ainda não conhecia o resultado, depois de uma colaboradora próxima ter confirmado estar infetada.

"Ela deu positivo", disse Donald Trump à estação de televisão Fox News, confirmando as notícias da imprensa sobre Hope Hicks, conselheira presidencial.

Hope Hicks, conselheira presidencial, estava a bordo do Air Force One com o Presidente dos Estados Unidos, num voo para Cleveland (centro-leste), na terça-feira, para participar no debate eleitoral com o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden.

A conselheira também viajou com Trump na quarta-feira, para o estado de Minnesota (centro-oeste), onde decorreu uma reunião de campanha.

Os Estados Unidos já ultrapassaram os 7.490.000 casos de infeções pele novo coronavírus e registaram mais de 212 mil mortos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.977 pessoas dos 76.396 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.