Espanha volta a estar entre os 10 países com mais casos de infeção acumulados

Espanha ultrapassa o Irão e volta a estar na lista dos 10 países do mundo com mais casos acumulados de covid-19, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), citados pelo El Pais.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde espanhol indicou que foram confirmados 2.987 novos casos de infeção em 24 horas. Aragão, Catalunha e Madrid mantinham-se como as comunidades mais afetadas por novos surtos de covid-19.

Os dados já conhecidos esta segunda-feira indicam que só na Catalunha foram confirmados, nas últimas 24 horas, 1.204 novos diagnósticos de infeção pelo novo coronavírus. Nesta região espanhola também registou-se um aumento de doentes hospitalizados. São agora 642 - mais 50 do que no domingo -, dos quais 129 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais 10 do que na véspera.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O número de internados em UCI na Catalunha é o triplo em comparação registado há um mês, escreve o jornal espanhol.

País Basco em estado de emergência

Perante o aumento de casos, o País Basco decretou estado de emergência sanitária a partir desta segunda-feira, mas a declaração de confinamento geral não está, para já, a ser considerada.

Nas últimas 24 horas, foram registados na região 364 novos diagnósticos de covid-19, sendo que no domingo tinha sido registado um aumento de 610 casos.

O estado de emergência permite reforçar as medidas restritivas para travar o contágio, como confinamentos seletivos em áreas com elevado risco de transmissão do novo coronavírus.

O decreto assinado pelo presidente do governo Basco, Iñigo Urkullu, destaca o risco de o vírus "afetar a sociedade como um todo e os setores sociais e económicos".

A medida vai mais além daquelas que foram anunciadas na sexta-feira pelo ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa.

Entre as medidas estão o fecho de bares e discotecas e a proibição de fumar nas ruas para todo o país, se a distância de dois metros não puder ser respeitada.

"Anuncio que pela primeira vez decidimos adotar atuações coordenadas em matéria de saúde pública e estas medidas foram aceites por unanimidade", afirmou Illa, depois de uma reunião de urgência com as comunidades autónomas perante o aumento dos casos de coronavírus no país.

Já na Galiza, os dados oficiais de hoje apontam para mais 118 infetados para um total de 1.400 casos ativos na região. O número de infeções ativas triplicou nos últimos 10 dias nesta região.

Autoridades vão atuar contra manifestantes que protestaram contra as medidas anti-covid

Em Espanha, o número de infeções por milhão de habitantes é de 7.675, segundo os dados do Worldometer, portal que compila informação de fontes oficiais. Em Portugal, o número é de 5.308.

Apesar da situação epidemiológica suscitar preocupação com o aumento de novos casos, tendo vindo a ser anunciadas novas restrições para travar o contágio, no domingo, realizou-se uma manifestação contra o uso de máscara e outras medidas anti-covid-19.

O protesto foi condenado pelos responsáveis de saúde de Espanha, que prometeram medidas contra os manifestantes, alguns dos quais usaram máscara nem cumpriram o distanciamento físico. "É gravíssimo e vamos atuar em conformidade", disse o o representante do governo na comunidade de Madrid.

Espanha regista mais de 342 mil casos confirmados de infeção desde o início da pandemia e quase 29 mil mortos.