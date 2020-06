Espanha tem o primeiro dia sem mortes registadas. E apenas 71 novos casos

As autoridades de saúde de Espanha não incluíram nenhuma morte no registo oficial das últimas 24 horas, o que acontece pela primeira vez desde que a pandemia se instalou no país em março. O número de novos infetados também está a reduzir, com apenas 71 a serem registados nesta segunda-feira, menos do que em Portugal (200).

Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde do Ministério da Saúde, admitiu que pode haver mortes nas regiões, quando confrontado com dados de autoridades regionais que indicaram vítimas mortais. "Os falecidos que estamos a dar na última estatística são as vítimas com data de morte ontem", explicou Simón.

De qualquer forma, o responsável disse ser muito bom este registo. "Os dados mantêm a mesma tendência que observamos nas últimas semanas. Estamos numa posição em que podemos ir progressivamente promovendo a abertura das medidas de restrição", disse, em conferência de imprensa.

Os serviços sanitários espanhóis recebem diariamente os números notificados pelas 17 comunidades autónomas do país que também fazem acertos em relação aos comunicados nos dias anteriores, o que tem levado a discrepâncias nos totais apresentados.

"A validação individual dos casos está em curso, pelo que pode haver discrepâncias em relação à notificação agregada dos dias anteriores", avisam os serviços sanitários espanhóis.

O ministério da Saúde de Espanha informou que houve 35 mortes provocadas pela pandemia de covid-19 na última semana e nenhuma nas últimas 24 horas, sendo o total de óbitos de 27.127, o mesmo número de domingo.

Apenas 71 novos casos

Em termos de novos casos, os números também refletem a descida. Os serviços sanitários espanhóis revelaram que há 71 novos casos diagnosticados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo o total de casos desde o início da pandemia de 239.628.

Os dados diários indicam ainda que já passaram pelos hospitais 123.879 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 245.

Espanha vai prolongar por mais duas semanas, de 07 até 20 de junho, o estado de emergência em vigor desde 15 de março último.

O anúncio foi feito no domingo pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, que explicou que a necessidade desta última prorrogação seria para garantir por mais alguns dias as medidas de confinamento que estão a ser aplicadas e que preveem limitações à circulação de pessoas no território espanhol.

O parlamento espanhol deverá aprovar na quarta-feira o sexto prolongamento consecutivo de 14 dias do período de exceção, numa altura em que há muitas críticas a essa medida, principalmente dos partidos da oposição de direita, que já anunciaram que iriam votar contra.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 372 mil mortos e infetou mais de 6,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num "grande confinamento" que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.