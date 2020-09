Espanha registou 8866 casos e 34 mortes nas últimas 24 horas

Espanha contabilizou esta quarta-feira 8866 novos casos de covid-19, menos 100 do que no dia anterior, elevando para 543 379 o número de infetados desde o início da pandemia, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

O país tem mais 34 mortes com a doença notificadas nas últimas 24 horas, metade dos notificados no dia anterior, aumentando o total de óbitos para 29 628.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de novas infeções, 2923 nos números contabilizados hoje, um terço do total nacional. Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1107 pessoas, das quais 343 em Madrid, 127 na Andaluzia e 111 na Catalunha.

Tiveram alta do hospital 884 pessoas com o novo coronavírus, estando hospitalizadas 8398 pessoas em todo o país, dos 1131 em unidades de cuidados intensivos.