Espanha regista subida do número diário de mortes para 567

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.045 novos infetados, um número que volta a baixar e que é o mais baixo das últimas semanas, sendo agora o total de pessoas que contraíram a doença de 172.541.

Por outro lado, 67 504 pessoas já recuperaram.

Nas 24 horas anteriores, refira-se, Espanha tinha registado mais 517 mortes e 3.477 novos infetados devido ao covid-19,

As autoridades de Saúde alertam para o que chamam "efeito de fim-de-semana", que leva alguns casos verificados no sábado e no domingo a serem comunicados com atraso, sublinhando que estes números não põem em causa "tendência descendente iniciada".