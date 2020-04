Espanha passa a barreira dos 20 mil mortos por coronavírus

As autoridades espanholas registaram mais 565 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 20 043 o número de mortos desde o início a pandemia.

A subida do número de mortos é contudo inferior à registada na sexta-feira, quando esta tinha sido de 585.

No total, Espanha tem ainda 191 726 contagiados (mais 4499 do que na véspera) e 74 662 recuperados (quase mais 1700 que sexta-feira).

As autoridades estão a atualizar os números referentes à série histórica de dados, com novas formas de contabilizar as vítimas (até há pouco só eram contabilizadas as mortes em meio hospitalar).

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (428 óbitos), depois da Bélgica (453) e antes da Itália (376) e França (286), numa lista em que os Estados Unidos têm 112 e Portugal 64.