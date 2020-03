Espanha: mortes em Madrid duplicam num dia e chegam às 133

A Porta do Sol em Madrid.

O número de mortes causadas pelo coronavírus mais do que duplicou na Comunidade de Madrid nas últimas 24 horas, com as autoridades regionais a revelar a existência de 133 mortos. Na sexta-feira, eram apenas 64. Em toda a Espanha, houve um aumento de mais de 1500 infetados, num total de 5867 casos, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, declarou o estado de alarme.

Só em Madrid as autoridades registaram 862 novos casos positivos e 69 mortes entre sexta e sábado.Em Espanha, o número de mortos é de pelo menos 186 (cada comunidade divulga os números de forma independente), sendo o País Basco a região depois de Madrid com maior número de casos (522 e 19 mortos).

É a segunda vez desde o regresso da democracia em Espanha que se declara o estado de alarme (o grau mais baixo, há ainda o estado de exceção e o estado de sítio). A última vez que o fez foi em dezembro de 2010, por causa da greve dos controladores aéreos e do fecho do espaço aéreo do país. O estado de alarme vai entrar em vigor na segunda-feira e dura 15 dias, mas pode ser prorrogado.

Os pormenores do estado de alarme ainda não são oficiais, já que ainda decorre a reunião extraordinária do Conselho de Ministros, mas o rascunho do plano inicial já foi divulgado pelos media.

O governo espanhol quer proibir todas as deslocações que não sejam por "força maior". Os espanhóis estão autorizados a circular na via pública para comprar alimentos, ir à farmácia, ir aos centros de saúde e hospitais e ir trabalhar. Também se pode circular para prestar auxílio às pessoas mais velhas. A medida aplica-se a todo o país e não apenas às comunidades mais afetadas.

Quatro ministros ficam responsáveis em todo o território, além do próprio primeiro-ministro: o da Defesa, o do Ministério do Interior, o do Ministério dos Transportes e o da Saúde.

A Comunidade de Madrid decidiu encerrar todos os parques da capital a partir das 16.00 deste sábado, por causa da aglomeração de pessoas registada esta manhã. O vice-presidente da Comunidade de Madrid, Ignacio Aguado, apelou à responsabilidade de todos.

A Estremadura registou o segundo morto este sábado, um homem de 89 anos que vive num lar de idosos em Cáceres. Em Sevilha, as atividades da Semana Santa foram canceladas.