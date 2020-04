Espanha. Mais 410 mortos, o aumento diário mais baixo em quase um mês

O pavilhão 9 do centro de convenções Ifema, que foi transformado em hospital por causa do coronavírus.

O último balanço das autoridades espanholas aponta para a morte de 410 pessoas vítimas de coronavírus nas últimas 24 horas, uma queda em relação aos números de sábado, quando tinham sido registados 565 mortes.

É o aumento diário mais baixo dos últimos 28 dias.

São já 20 453 mortos desde o início da pandemia, havendo 195 944 casos confirmados de covid-19 (mais 4218 em 24 horas), dos quais 77 357 já recuperaram (2695 novas recuperações).

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 54 884 infetados e 7239 mortos, seguida pela da Catalunha (40 600 e 3933), a de Castela-Mancha (16 625 e 1963), a de Castela e Leão (15 621 e 1458) e a do País Basco (12 569 e 1062).

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este sábado o prolongamento do estado de alarme até 9 de maio.

"Vou propor ao parlamento o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias até [às 24 horas de] 9 de maio", afirmou Sánchez numa mensagem televisiva.

Pedro Sánchez também avançou a vontade do executivo de "aliviar" as medidas de confinamento a partir de 27 de abril, nomeadamente para dar aos menores "a possibilidade de saírem de casa e beneficiar de um momento fora" do seu lar.

"Progressivamente, vamos tomar mais medidas e espero que isso seja o mais rapidamente possível", disse Sánchez, ao mesmo tempo que advertia que se forem detetados "reveses" na luta contra a covid-19, as decisões serão revistas e tomadas novas medidas.

O chefe do executivo espanhol considerou que a situação da luta contra a pandemia ainda é "insuficiente" e "frágil", não podendo ser posta "em risco com decisões precipitadas".