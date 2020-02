Coronavírus: Espanha confirma segundo caso

Um dos pacientes britânicos que está internado no hospital universitário Son Espases, em Palma de Maiorca, está infetado com o coronavírus, de acordo com o teste realizado pelo Centro Nacional de Microbiologia, escreve o ​​​​​​​El Mundo.

O paciente infetado é uma das quatro pessoas de uma família oriunda do Reino Unido que vive em Maiorca. Pais e filhas, de 7 e 10 anos, estavam internados no hospital universitário desde sexta-feira, depois de se saber que o homem tinha estado em contacto com uma pessoa infetada numa estância de esqui em França. A mãe e as crianças não apresentam sintomas e os resultados dos seus testes deram negativo, diz o El Pais. O pai, pelo contrário, apresentou sintomas de infeção respiratória e leve febre na semana passada.

"O paciente está bem de saúde, praticamente não apresenta sintomas, mas deu positivo tem que ser mantido em isolamento", explicou o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências do ministério da Saúde, Fernando Simón, citado pelo El País.

Foi o próprio britânico que decidiu apresentar-se no hospital. Pouco depois a família também entrou em quarentena. Neste momento, as autoridades sanitárias realizam um chamado "estudo de contacto" para avaliar com saber com quem esteve em contacto e informar estas pessoas. No caso de contacto mais próximo ou frequente as pessoas serão mantidas sob avaliação, os contactos casuais serão avisados para estarem vigilantes quanto aos sintomas do coronavirus.

"Este caso não representa um aumento do risco em Espanha, dado que continua a tratar-se de contágios que ocorreram fora do país", sublinhou Fernando Simón.

O primeiro caso de coronavirus registado em Espanha foi detetado nas Ilhas Canárias, tratando-se de um turista alemão que, ainda na Alemanha, teve contacto com uma pessoa infetada. O turista permanece em isolamento.

Número de mortos supera SARS

O número de mortes por coronavírus aumentou este domingo para 811, superando as mortes por SARS em 2002-2003, com um total de casos a chegar a 37.198, segundo dados oficiais.

No sábado, a Comissão Nacional de Saúde da China tinha anunciado 722 mortos pelo surto do novo coronavírus.

Segundo a Comissão, até ao fim do dia de sábado registaram-se 6 188 casos graves, enquanto 2 649 pessoas tiveram alta.

As autoridades fizeram seguimento médico a 371.905 pessoas, que estiveram em contacto com os infetados, dos quais 188.183 continuam em observação.

Hoje contabilizaram-se mais 89 mortes em relação aos números de sábado devido ao vírus 2019-nCoV, com epicentro na cidade chinesa de Wuhan, na província central de Hubei.

O SARS -- Síndrome Respiratório Agudo Severo fez 774 mortes no mundo inteiro.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A Organização Mundial de Saúde declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que varia entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.

Avião com 200 pessoas retiradas de Hubei chegou ao Reino Unido

Este domingo, o segundo e "último" avião fretado por Londres para repatriar cerca de 200 britânicos e outros cidadãos estrangeiros que ainda estavam na província chinesa de Hubei aterrou hoje no Reino Unido.

A bordo do aparelho estavam cerca de 200 pessoas, britânicas e de outras nacionalidades (nomeadamente 38 franceses), "incluindo uma equipa médica", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico num comunicado.O grupo irá cumprir agora um período de isolamento de 14 dias.

O Reino Unido, que aconselhou os cerca de 30 mil britânicos localizados na China a deixarem o território chinês para minimizar a exposição ao novo coronavírus, já tinha repatriado 94 cidadãos britânicos da cidade de Wuhan.

Um grupo de 83 pessoas regressou no primeiro avião fretado por Londres, em cooperação com as autoridades espanholas, e os restantes 11 vieram num voo francês cofinanciado pela União Europeia (UE).

[Em atualização]