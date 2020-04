Espanha. Calor parece ajudar, mas verão não vai travar o coronavírus

Um grupo de investigadores espanhóis da agência de meteorologia (Aemet) e do Instituto de Saúde Carlos III, que estão a investigar a ligação entre as condições meteorológicas e o aumento do número de casos de coronavírus, indicam que há indícios que "temperaturas mais baixas" resultam "numa maior incidência" do covid-19. Ou seja, o calor parece ajudar, mas não será o verão a travar a doença.

Os investigadores analisaram a temperatura média de cada comunidade autónoma ao longo de 14 dias e o número de contágios nesse período, por cada 100 mil habitantes.

"É preciso ter muita cautela, porque as condições de humidade e temperatura variam muito de umas zonas geográficas para outras, e obviamente, há muitos fatores que influenciam a transmissão e propagação do novo vírus", alerta a epidemiologista Cristina Linares, co-autora da investigação. "Mas sim, existe correlação estatística", indicou, citada pelo El País.

Investigadores encontraram "correlação estatística" entre temperatura e número de casos. © DR/AEMET

Espanha supera já os 19 mil mortos, tendo registado 551 óbitos nas últimas 24 horas.