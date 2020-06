Eric e Nancy. Um beijo para comemorar os 80 anos de casamento

Eric e Nancy casaram a 1 de junho de 1940 e festejaram com um beijo os 80 anos de casamento

São um dos casais mais antigos do Reino Unido e mesmo do mundo. E foi com um beijo que estes dois ingleses comemoraram, na segunda-feira, o seu 80º aniversário de casamento. Ele tem 98 anos e ela vai fazer 100 em outubro.

Eric e Nancy Kingston casaram em 1 de junho de 1940, quando a II Guerra Mundial destroçava vidas. Isabel II tinha 14 anos, só iria casar sete anos depois e seria coroada rainha 12 anos mais tarde.

Em declarações à BBC, Nancy Kingston contou como passaram o dia dos 80 anos de casamento: "Ainda estamos de mãos dadas e hoje recebi um beijo na cama. Ainda nos amamos."

"Ainda nos amamos", diz Nancy Kingston, com o marido Eric © BBC

Os Kingston moram em Blackford, Somerset, na casa onde viveram durante grande parte das suas vidas, e têm cinco filhos, 11 netos, 28 bisnetos e 14 bisnetos.

Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia de coronavírus, não puderam receber visitantes em casa, mas um grupo de familiares e amigos juntaram-se no seu jardim para comemorar.

Quando se conheceram em 1938, Neville Chamberlain era o primeiro-ministro e o rei George VI estava no trono.

Nancy, que completará 100 anos em outubro, recorda-se que pediu ao irmão para marcar o seu encontro com Eric em 1938. "Foi à quinta [onde Eric trabalhava] e disse-lhe que eu estava à sua espera na ponte. Foi assim."

O filho, Stephen Kingston, que mora com os pais, disse que são ambos "muito jovens nas suas perspetivas".

"Mantêm-se atualizados de tudo o que está a acontecer, para não parecerem tão velhos. Sempre tiveram uma grande influência em mim e nas decisões que tomei na vida. Têm fortes valores familiares tradicionais", explicou.

Outro filho, Dennis Kingston, disse que era "uma pena" o aniversário ter acontecido durante a pandemia. "É uma visita com alguma tristeza. Simplesmente não podemos ir junto deles e dar-lhes um abraço."