Enfermeira grávida morre com covid-19 mas o bebé sobreviveu

A liderança contra a pandemia também se faz no feminino. E com sucesso

Uma enfermeira grávida morreu após contrair o novo coronavírus, mas o bebé, uma menina, sobreviveu e está bem de saúde, disse esta quarta-feira o hospital britânico onde a profissional de saúde trabalhava.

Mary Agyeiwaa Agyapong, 28 anos, que trabalhava como enfermeira numa ala geral do Hospital Universitário Luton e Dunstable, no norte de Londres, morreu no domingo. Não foi esclarecido se o bebé apresentou resultado positivo à doença.

Pregnant nurse dies after contracting coronavirus, her baby is said to be doing well https://t.co/CAhs03VZCS pic.twitter.com/EIT3e1K20Y - ITV News (@itvnews) April 15, 2020

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Fundação NHS da Bedfordshire Hospitals disse que Agyapong testou positivo em 5 de abril e foi internada no hospital em 7 de abril.

"É com muita tristeza que posso confirmar a morte de uma das nossas enfermeiras, Mary Agyeiwaa Agyapong, que faleceu no domingo", disse David Carter, diretor executivo.

"Mary trabalhou aqui durante cinco anos e foi um membro altamente valorizado e amado da nossa equipa, uma enfermeira fantástica e um ótimo exemplo do que defendemos. Os nossos pensamentos e condolências mais profundas estão com a família e os amigos de Mary neste momento triste."

O anúncio da morte ocorre no meio de uma disputa contínua devido à falta de equipamento de proteção fornecido às equipas de saúde da linha de frente no Reino Unido durante a crise.

Mas nem tudo é mau. Foi anunciado que Connie Titchen, 106 anos, é a pessoa mais velha da Grã-Bretanha a superar o vírus.

Médicos do City Hospital em Birmingham, no centro da Inglaterra, disseram que lutou contra o vírus depois de ficar doente durante cerca de três semanas.

106-year-old Connie Titchen defeats COVID-19, following a three-week battle at a hospital in Birmingham, England. She was discharged today to cheers from the medical staff. https://t.co/PX2UjZ5azH pic.twitter.com/h39MYXHbn5 - ABC News (@ABC) April 15, 2020

E um veterano do exército de 99 anos, na quarta-feira, terá angariado mais de 8 milhões de libras (9 milhões de euros,) para o NHS. Tom Moore pretendia arrecadar mil libras completando 100 voltas ao seu jardim, mas viu as doações serem aos milhares depois de as notícias se espalharem.

A 99-year-old British WW II veteran Tom Moore has raised more than $9 million in donations to battle COVID-19 by walking 100 laps in his back garden. pic.twitter.com/odahrD7zPP - VillageOne Space (@villageonespace) April 15, 2020

A sua recolha de recursos foi reconhecida pelo ministro da Saúde Matt Hancock, que disse esta quarta-feira em Downing Street: "Capitão Tom, você é uma inspiração para todos nós e agradecemos".