El Corte Inglés retira imagem de campanha após pressão nas redes sociais

O EL Corte Inglés retirou uma imagem de uma campanha publicitária após protestos nas redes sociais em Espanha. Numa campanha sobre o regresso à escola, a imagem dos pés de uma criança, em cima de uma cadeira, foi interpretada por muitos como uma alusão a um suicídio.

"Dada a confusão causada por uma das imagens da Vuelta al Cole, decidimos retirá-la da campanha. Em nenhum caso a intenção dessa imagem teve relação com a interpretação que lhe foi dada, e pedimos desculpas se alguém se ofendeu." Foi assim que, em comunicado, publicado no Twitter, o El Corte Inglés anunciou a retirada da imagem que mostra os pés de uma criança, calçada, junto a uma cadeira escolar, à qual muitos utilizadores da rede associaram um suicídio, devido a uma comparação com os pés inertes de um enforcado.

Ante el desconcierto que ha causado una de las imágenes de Vuelta al Cole, hemos decidido retirarla de la campaña. En ningún caso la intención de esa imagen estaba relacionada con la interpretación que se le ha dado, y pedimos disculpas por si alguien se ha sentido ofendido. - El Corte Inglés (@elcorteingles) August 11, 2020

Na realidade, a imagem integra um conjunto em que noutra imagem se vê uma criança a saltar da cadeira, segundo fontes da empresa contaram ao jornal El País. No entanto, um reenquadramento da mesma imagem centrou-se no calçado, um dos produtos a vender. E é nessa moldura que os utilizadores das redes sociais identificam o seu problema, com os pés pendurados de um enforcado.

A imagem completa da campanha do El Corte Ingles

Perante a polémica, a empresa retirou a foto, tanto da internet como dos posters dos shoppings, segundo fontes da empresa. Na internet, a imagem que direciona a sapataria infantil agora é a dos pés cruzados de uma menina sentada numa superfície elevada.

Alguns utilizadores do Twitter que criticaram a campanha usaram outra imagem promocional da rede de lojas, em que crianças são vistas a puxar uma corda numa academia, para colocar mais lenha na fogueira, apontando que é outra foto da mesma campanha. Fontes do El Corte Inglés negaram que esta imagem faça parte da campanha deste ano.