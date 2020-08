É agosto e a cidade de Vigo já começa a instalar as luzes de Natal

Pode haver quem pense que ainda é cedo para falar no Natal e na verdade ainda faltam quatro meses. Mas na cidade espanhola de Vigo as iluminações começam esta quarta-feira a ser instaladas. A cidade galega tem tradição e esmera-se sempre na iluminação natalícia mas nunca aconteceu começar tão cedo. Em 2019 as luzes começaram a serem preparadas no final de setembro.

Assim, como conta o jornal La Voz de Galicia, os trabalhos de colocação das luzes e decorações terão início oficialmente nesta quarta-feira ao meio-dia. O autarca Abel Caballero apenas antecipou que as mesmas ruas do ano passado serão iluminadas "e um pouco mais". A autarquia convocou a comunicação social para amanhã apresentar detalhes precisos das "melhores luzes de Natal do mundo".

Para já, Abel Caballero explicou que este ano os trabalham arrancam mais cedo devido às normas em vigor que estabelecem que o trabalho tem de ser mais lento ou com mais protocolos de segurança. "Vai demorar mais 20 dias do que em 2019", esclareceu.

As luzes de Natal em Vigo são uma atração turística para milhares de pessoas não só da Galiza mas também de outras regiões de Espanha. Resta saber como a incidência do novo coronavírus irá afetar esta tendência turística.

Em 2019, Vigo gastou quase um milhão de euros em dez milhões de luzes para ter " a melhor iluminação de Natal do Mundo"