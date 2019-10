Caixotes do lixo a arder e milhares de manifestantes nas ruas de Baarcelona

É o quarto dia de protestos na Catalunha, desde que o Supremo Tribunal espanhol decidiu condenar a penas de prisão entre os 9 e os 13 anos os políticos catalães responsáveis pela tentativa de independência em outubro de 2017. Em Barcelona, na capital catalã, a atmosfera começou por ser festiva, mas os confrontos entre independentistas e manifestantes da extrema-direita viriam a obrigar a intervenção policial.

Segundo a imprensa espanhola, milhares de manifestantes independentistas concentraram-se ao fim da tarde no bairro de Gràcia, em Barcelona, impedindo o tráfego rodoviário em vários pontos da cidade.

Os confrontos tiveram início ao princípio da noite, obrigando a intervenção policial. Na praça Artós, conta o El País, os Mossos D'Esquadra viram-se obrigados a separar dezenas de elementos da esquerda radical independentistas de um grupo de extrema-direita espanhola. "Sou espanhol, espanhol", ouvia-se entre os manifestantes, que carregavam bandeiras do país.

Na Rambla da Catalunha, os manifestantes de extrema-direita e de extrema-esquerda encontraram-se, atirando garrafas e outros objetos uns aos outros. Segundo o El País, um jovem independentista foi brutalmente agredido no decorrer dos confrontos.

E o fogo voltou a tomar conta das ruas de Barcelona. Embora a situação não atingido as proporções da noite anterior, vários caixotes do lixo foram queimados, obrigando à intervenção dos bombeiros.

Em Girona, os ânimos também já se exaltaram, com os manifestantes, na sua maioria adolescentes, a atirar uma garrafa de vidro contra a polícia.

Ao quarto de dia de manifestações, o CDR, que convocou as ações, distribuiu um manual de "legítima autodefesa" pelos manifestantes.

As Marchas pela Liberdade prosseguiram durante esta quinta-feira, com destino ao centro de Barcelona. São cinco e partiram de Girona, Vic (Barcelona), Berga (Barcelona), Tàrrega (Leda) e Tarragona. Devem chegar a Barcelona esta sexta-feira, dia de greve geral pelos "direitos e liberdades dos trabalhadores", marcada pela Confederação Sindical Catalã (CSC) e pela Intersindical Alternativa de Catalunha (IAC).

Os protestos começaram na segunda-feira, depois de ser conhecida a sentença contra os políticos da Catalunha responsáveis pela tentativa de independência, levada a cabo em outubro de 2017. Nove deles foram condenados a penas até 13 anos de prisão por delitos de sedição e peculato.

Após ser anunciada a sentença, os independentistas procederam aos cortes de estradas e de vias de caminho-de-ferro um pouco por toda a Catalunha.

Segundos dados do Ministério do Interior, citados pelo El País, a polícia deteve 97 pessoas desde o início dos protestos. De acordo com a mesma fonte, três pessoas permanecem hospitalizadas.

Na noite de segunda-feira houve manifestações em redor do aeroporto internacional de Barcelona seguidas de ações de grupo violentos e na noite seguinte a mobilização mudou-se para o centro de Barcelona, onde voltou a haver distúrbios.

Segundo o jornal espanhol, foram cancelados 42 voos com origem e destino a Barcelona.