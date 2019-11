Dezasseis migrantes encontrados com vida em contentor com destino à Irlanda

Migrantes seguiam num contentor a bordo do Stena Horizon.

Os funcionários de um ferry encontraram 16 pessoas no interior de um contentor selado a bordo do navio que fazia a ligação entre Cherbourg, em França, e Rosslare, na República da Irlanda. Os migrantes estão bem, ainda a fazer a viagem por mar, tendo sido movidos para uma zona de passageiros.

Numa declaração citada pelos media ingleses, a operadora do navio, Stena Line, indicou. "Durante a viagem do Stena Horizon que saiu às 21.00 de Cherbourg, França, para Rosslane, na República da Irlanda, um dos nossos funcionários, durante uma inspeção de rotina, descobriu 16 pessoas num contentor selado na zona dos veículos", escreveu o responsável pela comunicação, Ian Hampton.

"Todos os indivíduos estão de boa saúde e foram movidos para a zona dos passageiros do navio onde o seu bem estar é o centro das preocupações dos nossos empregados", acrescenta o documento, indicando que as autoridades de imigração foram alertadas. O ferry deverá chegar ao destino às 15h30 desta quinta-feira.

Segundo as primeiras informações, os migrantes serão todos do sexo masculino, com idades entre os 20 e os 40 anos. Não é conhecida a nacionalidade, mas serão asiáticos.

A descoberta foi feita cerca de um mês depois dos corpos de 39 migrantes vietnamitas terem sido encontrados nas traseiras de um camião, em Essex.

Há dois dias, um grupo de 26 migrantes foi encontrado num contentor refrigerado ainda na Holanda. Tinha como destino o Reino Unido.