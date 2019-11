Detido suspeito de planear ataque terrorista em Londres

Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Metropolitana, em Londres, esta terça-feira. É suspeito de ter planeado um ataque terrorista.

"Um homem de 27 anos foi detido na zona residencial este de Londres por suspeita de envolvimento na preparação de atos de terrorismo descritos na secção 41 da Lei do Terrorismo", pode ler-se num comunicado divulgado na página da polícia.

O suspeito foi levado para uma esquadra da polícia no sul de Londres, "onde permanece sob custódia policial".

Esta não foi a única detenção feita pelas autoridades inglesas, esta terça-feira, relacionada com terrorismo. Durante a manhã, a polícia deteve um jovem de 21 anos na mesma zona, suspeito de "encorajar atos terroristas e de disseminar publicações relacionadas com terrorismo, o que se enquadra nos crimes descritos nos números 1 e 2 do Ato de Terrorismo de 2006".

As buscas e as detenções continuarão nos próximos dias, de acordo com a mesma fonte. Na mira das autoridades estão outras ainda duas habitações e um local comercial.