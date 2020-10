Próximo debate entre Trump e Biden virtual? Presidente considera "ridículo"

O próximo debate entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o adversário democrata, Joe Biden, será totalmente virtual por causa das preocupações com o novo coronavírus, anunciou a comissão que organiza estes frente-a-frente. O debate está marcado para 15 de outubro e devia acontecer em Miami, na Florida.

"O segundo debate presidencial terá o formato de uma town meeting [uma espécie de assembleia onde os eleitores indecisos questionam diretamente os políticos], na qual os candidatos vão participar de localizações separadas remotas", segundo um comunicado da Comissão de Debates Parlamentares.

A mudança é para "proteger a saúde e segurança de todos os envolvidos", de acordo com o mesmo comunicado, conhecido menos de uma semana depois de o presidente norte-americano ter testado positivo para a covid-19.

Mas, numa entrevista à Fox Business, Trump apelidou o plano de ridículo. "Não vou perder o meu tempo num debate virtual, isso não é debater. Sentas-te atrás do computador e fazes um debate, ridículo", disse, acusando a comissão de "tentar proteger Biden".

Apesar de parecer inovador, não será inédito: em 1960, no terceiro debate entre John F. Kennedy e Richard Nixon, o democrata estava em direito no estúdio de Nova Iorque e o republicano em Los Angeles. O moderador estava num terceiro estúdio, em Chicago, recorda o The New York Times.

(Atualizada às 13.25 com reação do presidente)