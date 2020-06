Covid-19. Polícias agredidos quando dispersavam festa ilegal em Londres

Agentes da polícia foram agredidos na noite de quinta-feira em Londres quando tentavam dispersar uma festa ilegal na zona de Notting Hill, informaram esta sexta-feira as autoridades britânicas avançando que não há feridos a lamentar.

Este tipo de eventos não estão autorizados no Reino Unido porque podem propagar o contágio do novo coronavírus, apesar de as autoridades terem começado a suavizar as restrições que foram impostas no passado mês de março.

Os participantes na festa de Notting Hill atiraram objetos contra os agentes sendo que era já a segunda noite consecutiva marcada por incidentes do género na região de Londres. Na quarta-feira no bairro de Brixton, 22 agentes ficaram feridos em confrontos numa festa ilegal.

A Polícia Metropolitana de Londres (Met) indicou que em Notting Hill, quinta-feira à noite, decorreu um "evento musical sem licença" acrescentando que apesar dos ataques não se registaram feridos.

"A violência não vai ser tolerada e as unidades (policiais) estão a responder de forma apropriada", disseram as forças da ordem da área de Kensington e Chelsea, onde se situa Notting Hill.

A polícia reforçou as medidas de vigilância na capital para fazer face a incidentes graves, numa altura em que o "desconfinamento" começou a ser implementado e numa altura em que bom tempo em Londres se faz sentir com temperaturas superiores aos 30 graus.

O comandante Bas Javis, da Polícia Metropolitana indicou que a intervenção policial na zona ocidental de Londres foi uma "resposta direta contra as inquietações manifestadas pela comunidade que se mostrou assustada com o que estava a acontecer".

Na quarta-feira, vários veículos da polícia foram atacados durante os incidentes de Brixton na altura em que as autoridades tentavam pôr termo a um "evento musical não autorizado", depois denúncias de residentes.

O Governo britânico anunciou na semana passada a reabertura de estabelecimentos comerciais que não sejam de primeira necessidade a partir do dia 04 de julho: hotéis, bares e restaurantes, entre outros.

No Reino Unido morreram até ao momento 43.230 pessoas de covid-19 e 308 mil pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 484 mil mortos e infetou mais de 9,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.549 pessoas das 40.415 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.